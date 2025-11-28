Quan no parlar també és comunicar

L’auditori del Centre Metal·lúrgic ha acollit aquest divendres la cloenda de la Setmana de l’Emprenedoria amb una ponència de Jordi Reche, formador, consultor i divulgador, conegut pels seus vídeos breus i directes que acumulen milions de seguidors a les xarxes. Reche, que també treballa amb empreses i equips directius i és autor del llibre Convence sin abrir la boca, ha ofert una sessió intensa sobre la importància de la comunicació no verbal en l’àmbit personal i professional.
“La primera impresió, per molt injusta que siguim condiciona com ens relacionarem amb aquella persona”. Segons Reche, aspectes com les faccions, la distància, l’expressió facial o la manera de caminar projecten una autèntica pel·lícula sobre qui som. Ha insistit que no podem canviar “l’arquitectura del rostre”, però sí l’expressió que oferim, i ha advertit que “no podem no comunicar: fins i tot el silenci parla”. També ha remarcat que caminar amb pas ferm i obertura corporal transmet força i seguretat, mentre que postures tancades projecten desconfiança. Ha afegit que, en situacions de crisi, les persones confien molt més en el que “veuen que en el que escolten”, i que “quan el missatge verbal diu una cosa però el cos en diu una altra, el cos sempre guanya”.
En aquest punt, el ponent ha subratllat els riscos que corren les empreses quan comuniquen malament els seus productes o serveis. Ha posat exemples clars, des d’un professional que no projecta confiança fins a un restaurant amb xarxes socials abandonades. Ha afirmat que “una mala imatge digital pot fer perdre un client abans fins i tot de llegir la carta”, i ha remarcat la importància de cuidar tots els elements que conformen la presència pública d’un negoci.
Reche ha defensat que captar l’atenció és més difícil que mai, però que alhora hi ha més oportunitats que mai per fer-ho gràcies a les xarxes socials. Ha explicat que ell mateix és un producte d’aquest nou escenari, i ha confessat que “crear contingut ha estat un regal inesperat, un focus que mai hagués somiat”.
Al llarg de la ponència, Reche ha aprofundit en el funcionament de les neurones mirall, responsables de la capacitat humana d’imitar i contagiar emocions. Reche ha explicat que quan algú recrea gestos o actituds nostres sense adonar-se’n significa que s’ha generat una connexió inconscient. Ha qualificat aquest fenomen com “un superpoder que hem de saber utilitzar amb responsabilitat”.
També ha abordat gestos involuntaris que delaten nervis o incomoditat, com tocar-se la cara en moments de tensió, i ha recomanat limitar al màxim aquest tipus de moviments. Ha remarcat que “el cos reacciona abans que el pensament, i això pot revelar més del que voldríem”.