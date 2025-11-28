Tret de sortida al Cercle d’Empreses, organitzat pel Cercle Sabadellès 1856

Mig centenar de persones van assistir dijous al vespre a la jornada inaugural del Cercle d’Empreses, iniciativa que neix amb la voluntat de convertir-se en un espai de connexió i col·laboració entre professionals i empreses, organitzat pel Cercle Sabadellès 1856.
En aquesta primera sessió van participar-hi el periodista esportiu Víctor Patsi, l’extenista professional Alberto Berasategui i la mànager de producte digital de FIFA+, Anna Borrell, en una vetlada conduïda pel periodista Sergi Garcés.
A la taula rodona s’hi van abordar diversos aspectes vinculats al món de l’esport actual. L’extennista Alberto Berasategui va narrar la seva experiència un cop finalitzada la seva carrera esportiva, explicant el perquè de la seva elecció a l’hora de crear una empresa de pàdel i no de tenis: “Un club esportiu requereix grans inversions i molts més esforços que no pas un club de pàdel, que és simplement negoci”.
Per la seva part, la mànager de producte digital de FIFA+, Anna Borrell, va subratllar que haver practicat esport de manera professional “acaba sent decisiu a l’hora de treballar en feines vinculades a l’esport, tot i que la clau sempre està a mantenir la passió pel que fas”.
Finalment, les intervencions del periodista Víctor Patsi van centrar-se en els drets televisius actuals i de com la televisió catalana “no pot competir actualment amb les noves plataformes televisives”.
A la jornada va assistir-hi, també, la tinenta d’alcaldessa Montse González, qui va destacar que l’esport i l’empresa “comparteixen valors molt importants, com l’esforç, el treball i el sacrifici”. González va afegir que el Cercle d’Empreses serà “un espai de networking real i útil per a emprenedors i empresaris”.