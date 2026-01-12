Retirada imminent de l’amiant de la nau davant del Teresa Claramunt, després de la pressió de les famílies

La retirada de l'amiant de la nau industrial que hi ha davant de l'escola Teresa Claramunt és imminent. Segons fonts municipals, l’empresa propietària de la finca —coneguda com a Fàbrica Vicenç Planas— disposa ja dels permisos per iniciar els treballs de desamiantatge aquest dissabte 17 de gener. Es faran en cap de setmana per evitar qualsevol coincidència amb l’activitat lectiva del centre. Es tracta d’una primera actuació sobre la coberta d’aquest immoble, després d’anys de queixes, advertiments i pressió sostinguda per part de la comunitat educativa del barri i del teixit veïnal. Les famílies alerten que uns 400 alumnes del Teresa Claramunt i centenars més de l’institut Pau Vila, situat al costat, transiten diàriament pel voltant de la nau, entre els carrers Viladomat, Permanyer i Cellers, a Gràcia.
Una primera actuació, després d'una sanció
Com expliquen veus municipals, en aquesta primera fase s’ha previst una revisió detallada de tota la coberta i la substitució de les plaques o elements de fibrociment que es trobin malmesos o amb risc de despreniment. Paral·lelament, asseguren les mateixes fonts, es continua treballant perquè en una fase posterior es pugui dur a terme la substitució total de la teulada.
En tractar-se d'una nau privada, ha de ser l'empresa propietària la que s'assumeixi les obres, recorda l'Ajuntament. A mitjans de desembre, el govern municipal va interposar una sanció coercitiva a l'empresa que té el domini de la finca perquè retirés el fibrociment. Igualment, el mes de setembre es va realitzar una inspecció amb l'ajuda de la Policia Municipal per determinar l’estat de conservació de la coberta. Tot, després que les famílies encetessin diverses reunions amb el consistori i el Síndic de Greuges; i que el grup municipal de Sabadell en Comú Podem presentés una bateria de preguntes al govern municipal.
Segons van explicar famílies del Teresa Claramunt i la mateixa direcció del centre en declaracions al Diari de Sabadell, ja s’havien produït despreniments de fragments de teulada en episodis de ventades. En alguns casos, els trossos de coberta van arribar a caure al pati de l'escola, per sort fora de l’horari lectiu. Així i tot, el problema no es limita a la caiguda de plaques: quan el fibrociment es trenca, desprèn fibres nocives per a la salut.