"Han caigut trossos de teulada d'amiant al pati de l'escola en episodis de ventades"

La gran nau industrial situada entre els carrers Viladomat, Permanyer i Cellers, just davant del pati de l’escola Teresa Claramunt, preocupa des de fa anys la comunitat educativa i veïnal del barri de Gràcia. La coberta d’aquest immoble –de titularitat privada i, actualment, en lloguer– està formada per grans plaques d’Uralita i diverses veus han denunciat que es troba en un estat de degradació evident.
La directora del centre, Pilar Delgado, lamenta que el risc no és només teòric: "En diversos episodis de ventades s’han desprès fragments de la teulada que han caigut dins el recinte escolar, al pati, principalment". Afortunadament, els incidents sempre s'han produït quan la canalla no era a la zona, afegeix la directora. En aquests casos, el centre inicia un protocol per perimetrar la zona i activar els protocols de neteja pertinents. Amb més de 400 alumnes al Teresa Claramunt i centenars més a l’institut Pau Vila, situat al costat, la preocupació és compartida entre ambdós centres. "Hi passen molts infants i joves cada dia per aquí", recorda Delgado.
La Comissió d’Entorn Escolar de l’AFA del Teresa Claramunt alerta que el problema ve de lluny i insisteixen en la necessitat de posar-hi remei. "Passem moltes hores aquí i realment és una preocupació", lamenten des de la comissió. "Les plaques ja estan trencades i això és el que genera risc real", afegeixen. Quan les plaques de fibrociment es trenquen –ja sigui per cops, vent o degradació amb el temps– alliberen fibres microscòpiques tòxiques que, en ser inhalades, són nocives per a la salut. “Una placa la veus, però les fibres que surten de la coberta no es veuen i la poden estar respirant diàriament els infants”, conclouen.
Com està la situació?
Les famílies asseguren que han reclamat la retirada de la coberta en diferents reunions amb el consistori, l’última el maig del 2024, després de portar el cas també al Síndic de Greuges. "Encara no hem rebut resposta definitiva sobre el requeriment de l'amiant", exposen veus de la Comissió d'Entorn Escolar de l'AFA. Des de l'Agrupació de Veïns de Gràcia, Tere Llamas, membre de la junta, insisteix que la situació és “seriosa” i que "farem totes les reivindicacions que calgui perquè es retiri". “Entenem que es tracta d'una propietat privada, però demanem a l'Ajuntament que intervingui per retirar el fibrociment”, reclama Llamas.
Per la seva banda, fonts municipals exposen que "es farà una inspecció de l'immoble i, en cas d’observar plaques en mal estat que poden suposar un perill per a la salut, requerirem a la propietat que actuï". L’Ajuntament assegura que està en diàleg permanent amb la direcció de l’escola, tot i que l’avaluació de riscos laborals de les escoles l’elabora el Departament d’Educació. Els darrers informes que es deriven d’aquesta avaluació s'envien a l’Ajuntament perquè executi les mesures correctores, si se’n proposen. Les mateixes veus municipals asseguren que en el darrer informe que va fer el Departament (del 4/3/2025) no hi consta cap referència a l’amiant. Igualment, l'escola ha alertat en repetides ocasions a les institucions el perill que comporta l'amiant.
L’amiant es va utilitzar molt durant els anys setanta pel seu baix cost i la resistència. Era habitual en cobertes, com les de l'edifici del carrer de Permanyer, fins que es va demostrar la seva elevada toxicitat i perillositat per a la salut; i l'any 2002 seguint una normativa europea es va prohibir.
Obres en l'entorn escolar de Jacint Verdaguer
Aprofitant l’aturada escolar per les vacances d’estiu, l’Ajuntament va executar obres a la vorera de l’escola Teresa Claramunt. L’actuació va consistir en la renovació completa del paviment entre els carrers Jacint Verdaguer i Permanyer, així com en l’arranjament dels escocells.
Tot i valorar positivament les millores urbanístiques, les famílies consideren que l’actuació no ha resolt les mancances més urgents de l’entorn escolar. Des de la Comissió d’Entorn Escolar de l’AFA alerten que el pas de vianants queda limitat per uns fitons, però sense paviment, de manera que els alumnes acaben ocupant part de la calçada. Les famílies expliquen que “alguns cotxes ja s’han endut pilones” i temen que algun infant pugui acabar rebent un impacte. La reivindicació que fan és construir més rengleres de panot i reduir calçada.