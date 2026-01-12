L'Ajuntament i la sala de Sentmenat on es va citar el grup d'ultradreta es desmarquen de l'acte

El desembarcament de l'organització d'ultradreta Núcleo Nacional a Sentmenat ha sacsejat el municipi vallesà, escenari de càrregues dels Mossos d'Esquadra dissabte passat. Centenars d'antifeixistes es van concentrar davant del local utilitzat per l'organització a la localitat, en una nau de propietat privada on es van citar els membres del grup. Després de la tensió viscuda en l'indret, al polígon industrial, l'Ajuntament ha refermat el seu compromís amb els valors democràtics, en contra de qualsevol acte que atempti contra el civisme i la convivència. "Rebutgem de manera inequívoca les ideologies i els discursos feixistes que promouen el racisme, la intolerància i la confrontació, i considerem que no poden tenir cabuda en una societat democràtica. Alhora, defensem el dret a la protesta i a la mobilització ciutadana com a eines legítimes d’expressió, sempre que es desenvolupin de manera pacífica, respectuosa i sense posar en risc la seguretat de les persones ni la convivència", han manifestat en un comunicat.
En aquest sentit, des del consistori especifiquen que l’Ajuntament no va tenir cap confirmació prèvia ni comunicació formal sobre la celebració de l'acte, i en va tenir coneixement a través de les xarxes socials. Així mateix, la trobada es va dur a terme en un espai de titularitat privada. El dispositiu de seguretat va ser organitzat pels Mossos d’Esquadra, que en van informar la Policia Local, d’acord amb els protocols establerts. "Des del govern de l’Ajuntament de Sentmenat apel·lem a la responsabilitat col·lectiva de totes les institucions, forces polítiques i actors socials per preservar la convivència, evitar qualsevol escalada de tensió i treballar conjuntament per garantir que l’espai públic -i la vida comunitària en general- sigui un espai segur, plural i basat en el respecte mutu", expressen en el text.
La sala es desmarca de Núcleo Nacional
De la mateixa manera, la sala on Núcleo Nacional va celebrar un acte s'ha desmarcat de l'entitat i ha assegurat que no és seu "de cap organització o col·lectiu". En un comunicat, l'empresa Area 81 Events manté que no ha format part de l'esdeveniment ni tampoc de la protesta antifeixista que va motivar i que simplement s'havia llogat l'espai "per a la celebració d'una conferència privada organitzada per un tercer". "L'esdeveniment no era públic i no va ser organitzat per nosaltres ni vam participar de la convocatòria, continguts, assistents o control d'aforament", diu el document.
Núcleo Nacional havia anunciat amb un vídeo fet des de la plaça d'Espanya de Barcelona que aterrava a Catalunya amb l'obertura d'una delegació i afirmava estar "gaudint molt veient enrabiar rojos, progres i indepes". És un col·lectiu conegut per un discurs obertament xenòfob, homòfob, feixista i reivindicador de dictadures com la de Franco o la de Hitler a l'Alemanya nazi i que també ha estat protagonista d'actes violents. No va anunciar fins poques hores abans de l'inici de l'acte que la localització final era finalment a Sentmenat, a uns 30 quilòmetres de Barcelona i en una zona de naus industrials. Segons l'empresa que gestiona l'espai, però, allò no és cap seu sinó un local que es pot llogar per a esdeveniments "orientat a celebracions familiars, aniversaris, festes, reunions d'amics, esdeveniments socials i moments especials".
Mentrestant, des de Núcleo Nacional han assegurat que posaran una denúncia a la Fiscalia de Barcelona per delictes d'odi per la manifestació antifeixista que els va rebre a la localitat. Volen que la justícia identifiqui els organitzadors de la protesta -en què els Mossos d'Esquadra van carregar contra els manifestants- en considerar que era "il·legal" i pretenia "incitar a la violència".