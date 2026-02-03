La comarca sumarà un nou Bonpreu gràcies a un canvi en el planejament municipal

La Comissió territorial d’urbanisme de l’Arc Metropolità de Barcelona ha aprovat aquest dimarts la modificació del planejament municipal de Sentmenat -a més de les Franqueses del Vallès-, impulsada per l'ajuntament, que permetrà construir habitatge públic i ampliar equipaments. En el cas del municipi sentmenatenc, s’ha aprovat la modificació en dues parcel·les del sector de Can Vilar, redistribuint els usos que tenien assignats per permetre la construcció de 94 habitatges amb protecció oficial i un establiment del grup Bonpreu. La companyia preveu inaugurar un altre supermercat ben a prop, a Castellar, on les obres ja estan en marxa.
La nova proposta manté el sostre edificable total, però amb una distribució d’usos diferent. Així, tot el sostre residencial es concentrarà en una parcel·la de titularitat municipal, la SP-5, que es destinarà a construir-hi gairebé un centenar d'immobles protegits. Amb l’antiga distribució d’usos, en el sector només se'n podien construir 52. La localitat presenta un creixement de la seva població contingut però constant, amb una oferta reduïda d’habitatge, especialment públic. La modificació de planejament aprovada ara ajudarà a cobrir les necessitats d’allotjament, afavorint l’accés a l’habitatge de famílies amb rendes moderades i de joves.
Amb els vots favorables de PSC, Junts i l'extrema dreta i amb els vots en contra d'ERC, ACS i la CUP es va aprovar en el ple del setembre passat la resolució d'al·legacions i aprovació provisional de la modificació puntual del pla general d'ordenació urbana de Sentmenat (PGOU) en l'àmbit de les dues parcel·les del sector de Can Vilar. A l’expedient constaven les dues al·legacions presentades d’aquesta modificació parcial del planejament i els informes, jurídic i tècnic, que les desestimaven en la seva totalitat. El punt ja havia quedat aprovat inicialment en el Ple del mes de juny, en espera de rebre llum verda per part de la Comissió territorial d’urbanisme de l’Arc Metropolità de Barcelona.