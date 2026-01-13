La Crida acusa els Mossos de connivència en l'acte ultra a Sentmenat: "Calen explicacions de la consellera Parlon"

La trobada del grup d'ultradreta Núcleo Nacional dissabte passat a Sentmenat continua generant reaccions en diferents estaments. La jornada va acabar amb càrregues dels Mossos d'Esquadra davant la concentració de centenars de manifestants antifeixistes desplaçats fins a la localitat vallesana per protestar per la presència dels ultres. L'Ajuntament sentmenatenc va expressar en un comunicat el seu rebuig a qualsevol acte que atempti contra la tolerància i els valors democràtics, reivindicant el dret a la manifestació. Alhora, l'empresa que gestiona la sala on es van reunir els integrants de l'organització es va desmarcar de la cita, negant que la nau sigui la nova seu de la banda radical. Hores després dels posicionaments, la Crida ha transmès el seu malestar pel dispositiu desplegat en l'indret, que va acabar amb diversos ferits, entre els quals sis agents.
En el text, el partit anticapitalista denuncia "la nefasta actuació dels Mossos d'Esquadra i d'un sistema judicial que, per una banda, ataca i criminalitza a qui defensa els drets humans i una societat diversa i inclusiva i, per l'altra, permet la celebració d'actes feixistes on es promou l'odi i a violència". En aquest sentit, la formació reclama explicacions de la consellera d'Interior, Núria Parlon, a qui considera màxima responsable dels fets ocorreguts. En clau local, la Crida insta les administracions públiques, entre elles al govern de l'Ajuntament de Sabadell, a emprendre mesures contundents per evitar la celebració d'actes d'aquesta índole i un compromís ferm per a la desarticulació d'aquests grupuscles, amb membres que acumulen detencions, càrrecs i condemnes per narcotràfic, proxenetisme, delictes d'odi i agressions.
En paral·lel, el grup municipal celebra la contundent resposta de la societat civil organitzada, "amb un miler de persones mobilitzades, una bona part d'elles provinents de Sabadell", davant de la convocatòria de l'acte ultra de l'organització d'ideologia nazi que promou discursos d'odi, excloents i que fa apologia de la violència contra col·lectius vulnerables. "Ens solidaritzem amb els col·lectius afectats i amb les víctimes de les agressions de la policia catalana i posem a la seva disposició els nostres recursos per qualsevol mesura que vulguin emprendre", tanquen.