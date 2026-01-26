La lluita de quatre mares per la inclusivitat a les aules: "La diferència forma part de la normalitat"

Treballar per una inclusivitat real a les aules és un repte amb molts actors implicats en la comunitat educativa. No tots són visibles en el dia a dia dels centres, però tothom pot aportar el seu granet de sorra amb l'objectiu de millorar la vida de molts infants. Amb aquesta premissa, membres de l'AFA de l'Escola Can Sorts de Sentmenat van engegar fa un temps diferents iniciatives que ara podrien tenir el seu reconeixement, distingint la tasca realitzada durant el darrer curs. La comissió de la diversitat és finalista a la categoria "Jo també hi vull anar" dels Premis AFFAC, un apartat en el qual es valoren especialment els projectes que promouen una visió positiva de la diversitat en els centres educatius i la societat en general.
"Ho hem rebut amb molta alegria. Ja vam estar nominades fa un parell d'anys, quan vam crear la comissió. Aleshores, no hi havia aquesta categoria", matisa Núria Garcia, membre del grup, sobre l'escenari actual. Després de quedar segones, han anat enfocant la seva activitat vinculada al centre, dinamitzant xerrades, berenars i fires i fomentant les aportacions de figures convidades que contribueixen a la causa. "Som mares amb nens amb autisme, TDAH, dislèxia... Volem conscienciar la gent. Que això sigui una cosa normal, perquè tots som diferents. La diferència forma part de la normalitat. Volem que a l'escola se'n parli i s'ensenyi a la canalla. I ajudar allà on no arriba l'ensenyament", emfatitza.
En l'àmbit de la diversitat, diu, moltes famílies se senten sovint soles. "Quan hi ha un diagnòstic, et donen un paperet i t'espaviles. Trobar gent en la mateixa situació que tu ajuda molt", admet. Volen exercir de suport. L'any passat es van dur a terme conferències, amb la veu de personalitats com Sara Codina, diagnosticada d'autisme amb 41 anys i autora del llibre “Mujer y autista”, entre altres activitats. Els tallers de musicoteràpia o les aportacions de la psicòloga del CAP de Sentmenat també han format part de la programació per aprendre a gestionar emocions. La implicació ha arribat per part de diferents agents, com el Coro, un fet que permet traduir les accions en diferents formats i cobertures. Per Sant Jordi, per exemple, van muntar una parada on es van vendre roses multicolors com a símbol de la neurodiversitat i llibres sobre neurodivergència. La recaptació serveix per a cobrir les despeses de les propostes.
Un dels valors que persegueixen és la conscienciació de l'alumnat. Per això s'estableixen vincles i col·laboracions amb aquestes entitats i testimonis que donen força i posen cara al missatge. "Veuen la diversitat en les persones que venen", reivindica Garcia. La feinada, admet, és ingent. "Som quatre persones, literalment, i suposa un esforç molt gran". La Núria, la Cristina Quintana, la Sara Delgado i la Mª Ángeles Torres, però, prometen continuar sent figures actives en la lluita. Amb un rol cada vegada més present en la societat sentmenatenca. "Estem molt contentes perquè se'ns coneix, se sap què fem, alguns comerços col·laboren amb nosaltres i per a molts som un actor més", celebra Garcia.
El resultat del vot popular, ja en marxa, s’afegirà a la puntuació atorgada pel jurat. Els guanyadors d'aquesta edició s'anunciaran finalment a la Festa dels Premis, que enguany se celebrarà a Girona el pròxim 14 de març. En altres categories, també opten a ser reconeguts projectes des les escoles La Floresta i La Mirada de Sant Cugat. En cas de guanyar, suposarà una injecció econòmica de fins a mig miler d'euros que destinarien a més iniciatives. La Comissió de la Neurodiversitat i la Diversitat Funcional de Can Sorts vol deixar el seu segell.