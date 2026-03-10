Denuncien l'entrada sense permís a les obres de la piscina municipal de Sentmenat

Les obres de les piscines municipals de Sentmenat són un dels grans projectes del mandat. El govern local que va arrencar mandat el 2023 va trobar una situació complexa en l'equipament, que va obligar a prioritzar les tasques de millora en un espai molt malmès i que va haver de ser tancat per "danys estructurals molt greus". El gener, l'actuació entrava en una nova etapa centrada en la fonamentació i l’estructura del nou espai. Durant els treballs d’enderroc, com és habitual en obres d’aquesta envergadura, han aparegut alguns elements que no estaven contemplats inicialment, com la presència d’un pou i d’antics fonaments a l’àmbit del camp de futbol. Els serveis tècnics treballen per adaptar el projecte i assegurar el correcte desenvolupament de l’obra, mantenint els criteris de seguretat i qualitat establerts.
Amb tot, les instal·lacions han estat recentment en l'epicentre del debat. "En els darrers dies hem vist a les xarxes socials un vídeo on apareixen persones accedint a una obra municipal sense autorització. És important recordar que entrar en una obra sense permís no és cap broma: és un risc", adverteixen des de l'Ajuntament. En un comunicat, recorden que les obres municipals tenen protocols de seguretat molt estrictes per protegir el personal que hi treballa i qualsevol persona que hi pugui accedir. "Mesures de seguretat, permisos d’entrada, coordinació amb els responsables de l’obra… tot això existeix per una raó molt clara: evitar accidents", remarquen.
Per això, el consistori insisteix que accedir a una obra sense autorització no només és una imprudència, sinó també un mal exemple per a la resta de la ciutadania. Les normes de seguretat no són opcionals i són per a tothom. "Des de l’Ajuntament volem ser molt clars: tothom ha de respectar els protocols i les normes establertes. Entrar en una obra sense permís pot comportar riscos greus i no és una conducta acceptable".
En relació amb el vídeo que circula aquests dies, l’Ajuntament assegura que no entrarà a valorar-ne el contingut. Però sí que ha volgut emfatitzar que la informació que es difon sobre actuacions municipals hauria de ser sempre rigorosa i ajustada a la realitat. "La seguretat i el respecte a les normes són responsabilitat de tots", tanquen en el text.