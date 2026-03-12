ARA A PORTADA
-
El batxillerat de Sabadell que "encara és una mica desconegut", però que permet "més flexibilitat i acompanyament" Sergi Gonzàlez Reginaldo
-
-
-
Adeu a quatre dècades de peix a la mítica Xoni: "Hem fet de psicòlegs per a molts clients" Marc Béjar Permanyer
-
La Crida demana la dimissió del càrrec públic a Montserrat Capdevila, investigada en el cas Mercuri Redacció
La Crida demana la dimissió del càrrec públic a Montserrat Capdevila, investigada en el cas Mercuri
Actualment exerceix com a directora general dels Serveis Territorials d’Educació del Vallès Occidental