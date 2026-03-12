ARA A PORTADA

La Crida demana la dimissió del càrrec públic a Montserrat Capdevila, investigada en el cas Mercuri

Actualment exerceix com a directora general dels Serveis Territorials d’Educació del Vallès Occidental

Publicat el 12 de març de 2026 a les 13:39
Actualitzat el 12 de març de 2026 a les 13:44

La Crida per Sabadell demana la "dimissió immediata" de Montserrat Capdevila com a directora general dels Serveis Territorials d’Educació del Vallès Occidental. La petició arriba coincidint amb el judici de la peça 21 del cas Mercuri, que s’està celebrant aquesta setmana. En aquesta peça del cas s’acusa Capdevila per la seva presumpta implicació en els fets investigats quan era tinenta d’alcalde de Sabadell durant el mandat de Manuel Bustos. Segons recorda la formació, la Plataforma Sabadell Lliure de Corrupció ja va denunciar en el seu moment el nomenament de Capdevila com a directora tot i les acusacions que ara s’estan jutjant. En el procediment judicial se li demanen 1 any i 4 mesos de presó, una multa de 4.000 euros i 5 anys d’inhabilitació.

La Crida també assenyala que, el maig del 2014, Capdevila va retornar 3.229 euros per compensar el que ella mateixa va reconèixer com a ús indegut de diners públics en despeses de viatges personals. Durant el judici de la peça 21 del cas Mercuri, l’agent dels Mossos d’Esquadra responsable de la investigació va afirmar en la seva declaració que Capdevila seria "l’inici del tràfic d’influències" necessari per a l’ampliació irregular d’un concessionari a Sabadell. En aquest cas també hi estaria implicat Melquíades Garrido, oncle de Manuel Bustos, així com diversos tècnics municipals.

Davant d’aquesta situació, la Crida per Sabadell considera que Capdevila "no pot continuar ocupant un càrrec de responsabilitat". La formació argumenta "motius ètics" i el risc que aquesta manera de procedir pot suposar en l’exercici de funcions públiques. Finalment, la Crida també interpel·la el PSC perquè apliqui el seu propi codi ètic i actuï "amb diligència" davant les evidències que, segons indiquen, "apunten a un presumpte cas de corrupció".

