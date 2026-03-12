ARA A PORTADA

Diverses afectacions de mobilitat a Sabadell per la reparació del paviment i la senyalització

Des d'aquest dijous al matí fins divendres a la tarda es duran a terme tres intervencions a diferents punts

Publicat el 12 de març de 2026 a les 09:42

Alguns carrers de Sabadell es veuran afectats per la reparació del paviment i la reposició de la senyalització horitzontal. Segons informen des del canal d'informació de les regidories d'Acció Territorial, Participació i Voluntariat de l'Ajuntament de Sabadell, des d'aquest dijous al matí fins divendres a la tarda es duran a terme tres intervencions a diferents punts de la ciutat. Una d'elles comportarà un tall de la circulació de vehicle, mentre que les altres dues no. 

D'una banda, al carrer de Brutau, a l'altura del número 214, al barri de Sol i Padrís, se'n repararà la vorera per millorar-ne l'accessibilitat, així com una reposició de nou material per senyalitzar el trànsit. Es preveu que la intervenció, que ocuparà un carril de la calçada sense tallar la via, es realitzi des de les 9:20 h fins a les 19 h d'aquest dijous i divendres. A l'avinguda de Barberà, 213, al barri Avinguda-Eixample, es durà la mateixa intervenció, però tan sols durarà aquest dijous, fins a les 19 h. En ambdós casos es farà reserva d'estacionament. D'altra banda, es tallarà la circulació del passatge de Carles V, també a Sol i Padrís, per dur a terme la mateixa intervenció que als altres dos punts pròxims. En aquest cas, les obres duraran dos dies, com les del carrer de Brutau, i també es reservarà estacionament pels veïns. 

