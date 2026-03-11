Marta Madrenas, diputada de Junts al Congrés, arriba a Sabadell per parlar de la multireincidència

La diputada de Junts per Catalunya al Congrés dels Diputats, Marta Madrenas, aterrarà a Sabadell dijous vinent, dia 12 de març, a les 19 h, en un acte centrat a explicar la resposta a la multireincidència, aprovada fa unes setmanes. La trobada, gratuïta, se celebrarà a l'Espai Àgora (Sol i Padrís, 93), al Centre Cívic de Sant Oleguer, i es parlarà de la nova en contra dels multireincidents, que va ser impulsada per Junts i va rebre els vots a favor del PP, el PSOE i Vox, després d’anys encallada en la tramitació parlamentària. Fa uns mesos, la portaveu del grup, Míriam Nogueras, també va venir a Sabadell en un acte centrat a "explicar el sentit dels set vots de Junts a Madrid".
La norma, que encara haurà de passar pel Senat i tornar posteriorment al Congrés per a la seva aprovació definitiva, redefineix el concepte de delinqüent multireincident i endureix les conseqüències penals per a aquelles persones que acumulen condemnes per delictes similars. Entre les principals novetats, la reforma estableix penes d’entre un i tres anys de presó per al robatori de telèfons mòbils i altres dispositius electrònics. També endureix el càstig en els casos de furts: si l’autor acumula almenys tres condemnes prèvies pel mateix delicte, es podrà imposar una pena de presó d’entre sis i divuit mesos en comptes d’una multa.
La norma també amplia el concepte de multireincidència, que inclourà condemnes fermes dictades tant a Espanya com en altres països de la Unió Europea. A més, permetrà que els ajuntaments es personin com a acusació en processos contra delinqüents multireincidents i introdueix noves mesures cautelars, com la possibilitat de prohibir que un reincident resideixi en determinats barris, municipis, províncies o comunitats autònomes. Finalment, la llei reforça la lluita contra altres formes de delinqüència, com les estafes electròniques i telefòniques, que podran comportar penes de sis mesos a tres anys de presó segons la quantia defraudada. També preveu una protecció específica contra els robatoris de productes agrícoles i ramaders valorats en més de 400 euros, i estableix penes de fins a cinc anys de presó per a persones conxorxades amb les narcollanxes.