Sentmenat renova cinc parcs infantils

Les obres han permès actualitzar elements de joc, paviments i equipaments, amb l’objectiu de garantir unes millors condicions de seguretat i qualitat

Publicat el 14 de gener de 2026 a les 13:12
Actualitzat el 14 de gener de 2026 a les 13:13

Canvis en l'espai públic de Sentmenat. L’Ajuntament vallesà ha finalitzat la remodelació de cinc parcs infantils del municipi: el parc de l’Era del Castell, el parc de la Riera, el parc del Patufet, el parc de la Caputxeta Vermella i el parc dels Tres Porquets. El consistori destaca que aquesta actuació forma part del compromís municipal per millorar les zones destinades a la infància, fent-los més segurs, atractius i adequats per al joc i la convivència. Així, les obres han permès renovar elements de joc, paviments i equipaments, amb l’objectiu de garantir les condicions de seguretat i qualitat, així com d’afavorir un entorn inclusiu i estimulant per als infants. Aquests espais esdevenen punts de trobada on els més petits poden relacionar-se, compartir el joc i fomentar valors com la convivència, la cooperació i el respecte.

Tres dels parcs remodelats (el del Patufet, el de la Caputxeta Vermella i el dels Tres Porquets) incorporen una temàtica inspirada en contes tradicionals, amb la voluntat de fer valdre la cultura popular i estimular la imaginació i la creativitat dels infants a través del joc simbòlic. Des de l’Ajuntament es convida tot el veïnat a redescobrir aquests nous parcs infantils i a gaudir-ne en família. Alhora, es fa una crida al civisme i a la corresponsabilitat de tothom per tenir cura d’aquests espais públics, preservar-los en bon estat i garantir que puguin ser gaudits per tots els infants de Sentmenat, avui i en el futur.+

