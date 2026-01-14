ARA A PORTADA
-
Més de dos milions d'euros destinats a millorar deu àrees de joc infantil a Sabadell aquest 2026 Jan Cañadell Puigmartí
-
-
Famílies de Gràcia celebren la retirada parcial de l'amiant de la nau Vicenç Planas: "Hauríem preferit una única fase, però" Sergi Gonzàlez Reginaldo
-
Mor Carles Olivella, l'excursionista sabadellenc que va escalar la piràmide de Kheops Jan Cañadell Puigmartí
-
Sentmenat renova cinc parcs infantils
Les obres han permès actualitzar elements de joc, paviments i equipaments, amb l’objectiu de garantir unes millors condicions de seguretat i qualitat