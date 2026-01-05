Sabadell tanca l’any amb un lleuger repunt de l’atur

Sabadell ha tancat el 2025 amb la xifra més baixa d’atur en un mes de desembre dels darrers 18 anys. Les dades publicades aquest dilluns pel ministeri de Treball indiquen que l’any a la ciutat es va tancar amb 10.574 persones desocupades. Tot i el lleuger augment de l’1,5% respecte del novembre passat (120 persones més), la variació anual de l’atur a la ciutat continua en descens, amb un descens del nombre de persones en situació d’atur de l’1,8% (194 persones menys), respecte del mateix període de l’any anterior.
Tal com assenyala el regidor de Desenvolupament Econòmic, Antonio Rodríguez, “la reducció interanual de l’atur i el fet d’assolir els millors registres dels darrers anys demostren que Sabadell avança en la bona direcció pel que fa a l’atracció d’inversió i la generació d’oportunitats laborals”. Rodríguez ha afegit que “durant el 2026 continuarem fent un seguiment acurat de les dades i impulsant polítiques i programes per fomentar la creació d’ocupació, donar suport a les persones emprenedores i a les empreses, i afavorir el creixement de l’activitat econòmica a la ciutat”.
Al conjunt del Vallès Occidental la tendència ha estat la mateixa que a Sabadell. A la cocapital, a Terrassa, també s’ha registrat un lleuger augment del nombre de persones que van tancar el 2025 en situació d’atur (69 persones més), respecte del mes anterior, situació que també s’ha experimentat a poblacions com Rubí (+106) o Sant Cugat (+20).
A Catalunya, l’atur va tancar el 2025 amb 323.236 persones apuntades a les llistes de l’atur, un 0,58% més que al novembre (+1.860 persones), però un 3,57% menys que a finals de l’any 2024 (-11.959). D’aquesta manera, el mercat laboral català va signar un final d’exercici, tal com apuntaven els mesos anteriors, amb la xifra més baixa d’aturats registrats en un mes de desembre des de l’any 2007.