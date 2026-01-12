Un viatge al passat de les cavalcades de Sabadell en sis fotografies

Sabadell, 1947. El foc de les torxes de la cavalcada precedeix l’arribada de Ses Majestats, Melcior, Gaspar i Baltasar per la via Massagué, a cavall, mentre la històrica –i ja desapareguda– Casa Guillermo observa silenciosa una ciutat encara marcada per la postguerra. Es tracta d’una de les sis imatges que integren la 30a edició dels calendaris històrics que edita Sabadell Comerç Centre amb la col·laboració dels seus patrocinadors. Més de 120 botigues associades ofereixen aquests calendaris gratuïts —més petits que una postal— disponibles en sis models diferents. Enguany el tema és la Cavalcada de Reis, i amb aquesta nova sèrie la col·lecció ja arriba al número 288, una fita que consolida el projecte ideal especialment per a col·leccionistes. En aquesta nova edició s’han fet 5.000 exemplars i són gratuïts.
Jordi Obradors, gerent de Sabadell Comerç Centre, explica que aquesta iniciativa va néixer per preservar la memòria d’un centre urbà en constant transformació. “Ho vam impulsar perquè Sabadell es transformava... no volíem que es perdés la memòria del Centre”, diu. Obradors recorda que el projecte va sorgir coincidint amb la reforma del cor comercial de la ciutat, en un moment en què van voler immortalitzar carrers i places abans que canviessin per sempre. Amb el temps, però, la col·lecció va anar ampliant horitzons i incorporant temes socials i culturals, fins a arribar a aquesta edició dedicada a la Cavalcada de Reis. Es tracta de fotografies extretes de l’Arxiu Històric de la ciutat, però també de col·leccions privades que es cedeixen, retrats fan recordar als sabadellencs moments històrics que han viscut a la ciutat. I és que, com diu Jordi Obradors, “cada any s’intenta buscar un tema que expliqui la vida de la ciutat”.
La següent imatge protagonista dels calendaris salta a 1973, quan el Passeig de Manresa bull de llums i alegria. La fotografia del rei Melcior, ara sobre una carrossa –i no cavalls– i envoltat de patges riallers, mostra una ciutat que ja viu la cavalcada com una festa multitudinària. Una nova etapa en què la màgia es combina amb un desplegament tècnic notable.
Una altra imatge del mateix any retrata la Policia Municipal, desfilant amb una precisió quasi coreogràfica, amb un decorat de llums nadalenques al damunt del passeig. En una altra imatge també hi apareixen els emblemàtics camions de joguines, carregats amb paquets gegants de joguines.
El salt temporal ens porta a 1986, en dues imatges d’un Sabadell que ja respira modernitat i efervescència urbana. En una d’elles, l’ambaixador reial saluda des de la seva carrossa, envoltat de patges que escampen serpentines. La segona fotografia del 1986 ens situa a la Rambla, completament desbordada de gent, amb lluminàries on es llegeix Bones Festes penjants al cel urbà, els fanals ornamentals i, a la dreta, la botiga Zara situen amb precisió la ciutat tal com era aleshores.
Unes imatges que no només il·lustren la Cavalcada de Reis, sinó que deixen veure entre línies la realitat de tota una època que mai no ha renunciat, malgrat les circumstàncies, a la il·lusió de la nit de reis.