Educació avança una casella en la construcció dels instituts de Sabadell que funcionen en barracons Sergi Gonzàlez Reginaldo
Xavi Moreno: "Costarà entrar perquè l’equip va com un avió, però treballaré per tenir els màxims minuts possibles" Sílvia Fernández Sequero
Diversos punts de Sabadell, sense llum durant una estona a causa d'un problema amb el subministrament elèctric Jan Cañadell Puigmartí
Queixes per la "manca de caramels" al darrer tram de la Cavalcada de Reis d'aquest any a Sabadell Jan Cañadell Puigmartí
Set milions d’euros, a programes de foment de l’emprenedoria
En concret, es destinaran 4,9 milions d’euros al finançament del programa Emprèn Cat per a l’impuls i el suport a l’emprenedoria durant el període d’execució 2026-2027, i 2.110.000 euros al Programa Primer de foment de l’emprenedoria tecnològica i innovadora per a 2026