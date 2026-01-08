ARA A PORTADA

Set milions d’euros, a programes de foment de l’emprenedoria

En concret, es destinaran 4,9 milions d’euros al finançament del programa Emprèn Cat per a l’impuls i el suport a l’emprenedoria durant el període d’execució 2026-2027, i 2.110.000 euros al Programa Primer de foment de l’emprenedoria tecnològica i innovadora per a 2026

  El termini de presentació de sol·licituds per a les dues convocatòries finalitza el pròxim 15 de gener al migdia
Publicat el 08 de gener de 2026 a les 08:40

El Govern de la Generalitat de Catalunya   va aprovar ahir dimecres destinar 7.010.000 euros a programes de foment de l’emprenedoria i la promoció de la cultura empresarial a partir de l’any 2026. En concret, es destinaran 4,9 milions d’euros al finançament del programa Emprèn Cat per a l’impuls i el suport a l’emprenedoria durant el període d’execució 2026-2027, i 2.110.000 euros al Programa Primer de foment de l’emprenedoria tecnològica i innovadora per a 2026.


El programa Emprèn Cat s’articula a partir de dues línies d’actuacions diferenciades: d’una banda, la línia d’acompanyament a les persones emprenedores per millorar els diferents serveis que ofereixen les entitats durant tot l’itinerari que ha de seguir la persona emprenedora i empresària, i de l’altra, la línia d’enfortiment per generar nous recursos de promoció que responguin als reptes de l’ecosistema de cada territori i activin les seves oportunitats i potencialitats.

El pressupost assignat per a la convocatòria de 2026-2027 es distribueix de la següent manera: 2.450.000 euros per a l’any 2026 (1.225.000,00 euros per a la línia d’acompanyament i 1.225.000,00 euros per a la línia de l’enfortiment de l’ecosistema) i 2.450.000 euros per a l’any 2027 (amb la mateixa distribució entre ambdues línies). 

Pel que fa a la quantia màxima de la subvenció és del 100% del cost de l’activitat que es consideri subvencionable i fins a un import màxim de 60.000 euros per a entitat participant en el programa.

 

