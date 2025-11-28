Antonio Orozco: "Aquest és el projecte més important de la meva vida"

Movento Stern, concessionari oficial Mercedes-Benz del grup Moventia, ha presentat una nova edició del seu programa d'accions solidàries, emmarcada en la gran gala 'Nit solidària Movento Stern' i dirigida a recaptar fons destinats íntegrament al SJD Pediatric Cancer Center Barcelona, el centre de l'Hospital Sant Joan de Déu especialitzat en l'atenció oncològica infantil.
Aquesta iniciativa, impulsada també des de Moventia, s'ha consolidat com un pilar fonamental del compromís social del grup referent en mobilitat, que any rere any reafirma el seu suport a l'hospital i a la tasca que desenvolupa amb els nens i les seves famílies.
La trobada de presentació, celebrat a l'hospital maternoinfantil ubicat a Barcelona, ha comptat amb la presència del cantant i padrí de la iniciativa, Antonio Orozco; el gerent de Movento Stern, Quim Badia; la directora de màrqueting de Moventia, Sandra Llunell; el director assistencial del SJD Pedriatic Cancer Center Barcelona, el doctor Andrés Morales; Mariana Romero, fundraiser i responsable de Màrqueting i Comunicació de l'Hospital Sant Joan de Déu Barcelona, i la periodista Cristina Cubero.
El programa d'aquest any continuarà el pròxim 4 de desembre amb un concert exclusiu d'Antonio Orozco, que tindrà lloc a les 21.30 h a la sala Luz de Gas de Barcelona. A continuació, el 17 de desembre se celebrarà la ja consolidada Nit solidària en el concessionari Movento Stern de Sabadell, una gala benèfica que comptarà, de nou, amb la col·laboració de nombroses empreses i amb la participació de personalitats reconegués del territori provinent del món de l'esport, de l'alta cuina, la televisió i la música.
El calendari solidari continuarà el 20 de desembre, de 17 h a 19 h, amb el xou musical La Tarda de Llum a l'auditori de l'Hospital Sant Joan de Déu. Presentat per Llucià Ferrer, l'esdeveniment reunirà a diversos artistes del panorama musical. A més del mateix Orozco el xou comptarà també amb la participació de Beth Rodergas, Aina Da Silva, Miki Núñez, Lildami, Lax'n busto i Sexenni, que se sumen per visibilitzar la causa i donar suport a la lluita contra el càncer infantil.
Cal recordar que, com a punt de partida d'aquesta edició, el programa va arrencar el passat 15 de novembre amb un torneig de pàdel solidari celebrat a l'Aurial Cornellà, que va comptar amb la col·laboració especial de la Fundació Enric Masip. Aquesta primera trobada, marcat per l'esperit esportiu i solidari, va suposar l'inici d'una edició que aspira a reunir a més participants, més col·laboradors i, sobretot, més suport per a l'hospital barceloní.
"Sempre penso què més puc fer"
Durant la trobada, Antonio Orozco va reiterar el seu compromís amb l'SJD Pediatric Cancer Center Barcelona i l'estreta relació que manté amb el centre des de fa anys. L'artista va afirmar que "aquest és el projecte més important de la meva vida, ho vaig saber des del primer any", i ha afegit: "Sempre penso què més puc fer, sento que tot el que fem és poc".
Per la seva part, el gerent de Movento Stern, Quim Badia, ha destacat el compromís continuat de la companyia i de tot l'equip amb aquest projecte solidari: "Tot això que fem té un gran sentit i intentarem estar aquí ajudant", ha subratllat. Així mateix, ha afegit que "gràcies a la companyia que tenim al darrere podem aconseguir aquest suport i estic convençut que ho farem durant molts anys".
Per la seva part, el doctor Andrés Morales, director assistencial del SJD Pediatric Cancer Center Barcelona, ha posat en valor el suport que rep el centre, essencial per continuar avançant tant en investigació com en l'assistència integral a pacients i familiars: "L'impacte que tant Antonio com Movento Stern generen és global i ho agraïm moltíssim", ha assenyalat.