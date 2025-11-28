Grava un vídeo de l'àvia, es fa viral i acaba competint amb Quevedo i Montoya als TikTok Awards

Parlar d'un fenomen generat a TikTok sense tenir TikTok s'endevina complicat. Però el desafiament s'ho val. Aquestes línies relaten la història de com es va gestar un vídeo convertit en viral sense pretensió de ser-ho. La gravació d'un moment domèstic entre una àvia i un net que ara aspira a un dels reconeixements més prestigiosos del món de les xarxes socials. La situació no va passar desapercebuda per a Anya Pérez, neta i germana dels dos protagonistes a l'altra banda de la pantalla. "L'Àngel estava acabant el curs de barberia i necessitava un model per a la graduació. Comptava amb un amic seu, però al final el va deixar penjat. Llavors, l'àvia va dir que s'hi posaria ella", recorda. L'acció era tan simple com tallar-li els cabells. "El moment em va semblar molt tendre i vaig pensar que al meu germà li agradaria veure-ho al cap dels anys", relata.
La improvisada escena va acabar, com tantes altres, a les xarxes socials. "Ho vaig penjar a TikTok com qui penja una història a Instagram", li treu ferro. La publicació va començar a córrer com la pólvora durant la nit. "Quan em vaig llevar l'endemà, tenia tres milions de visualitzacions", rememora, encara sorpresa. Per sort, havia tret la vibració al mòbil i va poder descansar. Però els efectes del tsunami digital continuarien notant-se diversos dies més. "Actualitzava la pantalla i tenia notificacions cada segon. El vídeo va arribar a influencers d'Espanya que ho van comentar amb els seus seguidors. I crec que l'algoritme va fer que li sortís encara a més gent". Els comentaris s'acumulaven en el post. No hi havia marxa enrere. Les trucades de diversos mitjans van sorprendre la família castellarenca, convertida per uns dies en motiu de conversa entre les celebritats.
@anyaliticaa un taper fade para la yaya @bellidocuts en ig #barber #hair #grandma #fyp #parati ♬ original sound - Sofi
Avui, la publicació ha arribat als 15 milions de reproduccions. Va ser a l'agost i encara ara rep avisos. Un d'ells va ser especialment inesperat. "Fa tres setmanes, vaig rebre un missatge de l'equip de TikTok. M'enviaven un correu dient que el vídeo estava seleccionant al certamen dels TikTok Awards". L'Ana Arias, l'àvia viral, encara se'n fa creus. "Qui m'ho havia de dir a mi, amb la meva edat, que em faria famosa", riu. La seva obra de pocs segons competeix amb figures acostumades a generar contingut de gran repercussió. "Som les úniques candidates que no són reconegudes", confessen. En total, hi ha sis nominacions. Entre elles, el popular vídeo del programa de 'La isla de las tentaciones' que va catapultar (o ensorrar) la carrera de Montoya; i altres personatges de l'àmbit artístic com Omar Montes o Quevedo.
El vídeo opta al guardó del millor vídeo de l'any, una categoria que va tancar les votacions el passat 24 de novembre. Elles van fer la feina i es van tornar a gravar demanant el suport del públic. "Va tenir èxit, però no tant com el vídeo original. Va rebre al voltant d'un milió de visites", diu l'Anya. Tot i que són conscients que és difícil guanyar, podran viure l'experiència de la gala del pròxim 3 de desembre a Madrid, amb tot pagat. "Potser salta la sorpresa", riuen. Segur que no hi falta una bona dosi de postureig, filtres i mòbils a la mà per immortalitzar el moment. A la cita també hi haurà l'Ana, que promet posar mare i filla ben guapes per a l'ocasió.
Arran del vídeo, l'Anya va veure com li pujaven els seguidors. Fins llavors, sempre havia pujat contingut vinculat a la psicologia, l'especialitat en què s'està formant. Alguns vídeos anteriors ja tenien una mica d'impacte i els últims han arrossegat una part del públic que la va descobrir a l'estiu. Tot i que no descarta portar-ho al seu terreny, de moment ho veu com un entreteniment, més que com un camí a recórrer. Si la incipient carrera de comunicadora fructifiqués, hi hauria peatge. L'Àngel, que té vint anys, però és gat vell, ja li ha demanat un percentatge dels hipotètics guanys, erigint-se en un dels artífexs del seu èxit. Sigui com sigui, la cadena de casualitats ha provocat les bromes de l'entorn de la família. L'àvia, que en té 84, no entén la fama sobrevinguda. Algú pel carrer, diuen, l'ha reconegut últimament. Quan ens trobem, a la plaça de Cal Calissó, mira encuriosida, encara incrèdula de ser una de les protagonistes de la història. "És vostè la famosa àvia a qui li van tallar els cabells?". Esclata a riure.