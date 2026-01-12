El Club Cinema Castellar Vallès ha fet una donació de 180 pel·lícules en format DVD i Blu-ray a la Biblioteca Antoni Tort, amb l’objectiu d’ampliar i enriquir el fons audiovisual de l’equipament municipal. L’entrega dels suports es va fer el passat 2 de gener, en un acte en què la presidenta del cineclub, Montse Rodríguez, va lliurar la col·lecció a la directora de la Biblioteca Antoni Tort, Carme Muñoz. La donació inclou una àmplia selecció de cinema europeu i internacional, amb una presència destacada de títols projectats al llarg dels anys pel cineclub castellarenc.
El conjunt del fons donat està format per 133 títols diferents, molts dels quals han estat programats en sessions de cinefòrum, a la Mostra de Cinema BRAM! i al BRAM! Escolar. En total, 112 d’aquests títols han estat projectats pel cineclub, fet que converteix la donació en un reflex directe de la seva trajectòria i de la seva línia de programació. Pel que fa a la procedència de les pel·lícules, el fons recull obres de 31 països diferents, amb una presència destacada de cinematografies com la francesa, la nord-americana, la britànica i l’espanyola. La major part dels títols corresponen a produccions del segle XXI, especialment de les dècades del 2000 i del 2010.
Aquesta donació és fruit d’un conveni signat fa anys entre el Club Cinema Castellar Vallès i l’Ajuntament, amb l’objectiu que l’equipament cultural disposi d’un fons audiovisual de gran valor cultural i que la ciutadania pugui accedir a una feina de prescripció cinematogràfica feta pel cineclub al llarg dels anys. La Biblioteca Antoni Tort catalogarà aquest fons en les pròximes setmanes amb la voluntat de posar-lo a disposició dels seus usuaris. La relació completa de títols inclou obres com Nebraska, La vida es bella, Els nens salvatges, El show de Truman, El conde de Montecristo o Te estoy amando locamente, entre moltes altres.
Comença el BRAM! Escolar
Des d'aquest dilluns, un total de 3.023 alumnes d’I3 a 2n de Batxillerat participaran fins al 19 de febrer en la 13a edició del BRAM! Escolar. Aquesta iniciativa conjunta de la Guia Didàctica de l’Ajuntament i del Club Cinema Castellar Vallès (CCCV) ha programat enguany un total de 20 projeccions que tindran lloc en sis setmanes a l’Auditori Municipal Miquel Pont i que comptaran amb l’assistència de tots els centres d’infantil, primària i secundària de Castellar i, per segon any, amb l’Escola Josep Gras de Sant Llorenç Savall.