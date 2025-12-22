L'Emili Carles-Tolrà se sotmetrà a una rehabilitació integral

L'últim ple de l'any a Castellar va aprovar per unanimitat, com a assumpte sobrevingut, el conveni de col·laboració amb el Departament d’Educació i Formació Professional de la Generalitat per executar el projecte integral de rehabilitació de l’escola Emili Carles-Tolrà, un edifici emblemàtic del municipi construït durant la Segona República. L’actuació suposarà una inversió global d’1,8 milions d’euros, dels quals el consistori n’assumirà aproximadament 1,2 milions, fet que representa prop del 63% del cost total del projecte. El 37% restant, corresponent a 674.197 euros, serà finançat per la conselleria mitjançant el conveni aprovat.
"Era molt necessari i és una demanda històrica. Fa dos anys ja en vam parlar per saber com s'haurien de fer els treballs. El gener ens reunirem amb l'AFA i l'Ajuntament. L'AFA ha tingut un paper molt important en aquesta demanda. Han sigut molts anys sense posar fil a l'agulla, i per fi podrem avançar", expressen fonts de l'equip directiu del centre. L'edifici es va inaugurar l'any 1934. Ara, la reforma afectarà tancaments, façanes i elements estructurals en l'exterior. "L'inici de les intervencions no el sabem. Pot ser la primavera, l'estiu o el curs que ve. Els processos administratius poden ser llargs i poden passar moltes coses", afegeixen les mateixes veus. En qualsevol cas, s'haurà de desenvolupar sense interrompre l'activitat docent, malgrat les afectacions puntuals que hi pugui haver a les instal·lacions. Sempre amb la seguretat dels alumnes com a prioritat.
L’aprovació amb caràcter d’urgència permet no endarrerir l’inici de la licitació i aprofitar l’oportunitat d’incorporar recursos propis de l’Ajuntament gràcies a la flexibilització de la regla de la despesa per part del Govern Central. El projecte dona resposta a la necessitat d’intervenir en un equipament on s’han detectat diverses patologies estructurals que afecten la seguretat i el confort del centre. L’Ajuntament ha elaborat el projecte tècnic i assumirà la licitació, la contractació i la direcció de les obres. La rehabilitació es desenvoluparà en diverses fases i permetrà una millora estructural i funcional completa de l’escola. La primera fase, finançada per la Generalitat, se centrarà en la rehabilitació de les cobertes dels dos edificis i dels falsos sostres interiors. En aquesta primera part del procés, les obres inclouran la renovació integral de les cobertes dels dos edificis, la millora de la impermeabilització i de la recollida d’aigües, la incorporació d’aïllament tèrmic, la substitució dels falsos sostres i la renovació de la il·luminació amb tecnologia LED. En fases posteriors, es preveu actuar sobre les façanes i renovar les fusteries exteriors, els paraments interiors i els elements de tancament.
La regidora d’Educació, Anna Riera, va destacar durant la sessió plenària que “aquest conveni ens permet dur a terme una actuació molt necessària i llargament esperada per la comunitat educativa, que garantirà la seguretat, el confort i la qualitat dels espais educatius”. Riera va remarcar també el valor patrimonial de l’edifici, “que forma part del patrimoni educatiu i històric de Castellar”, i va subratllar que el projecte “és una mostra clara del compromís municipal per garantir unes instal·lacions educatives de qualitat”. El conveni preveu la creació d’una comissió mixta de seguiment entre l’Ajuntament i el Departament d’Educació i Formació Professional per vetllar pel correcte desenvolupament de les obres.