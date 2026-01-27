Dol per la mort de Núria Juncadella Roig, figura vinculada al teixit associatiu

Diferents personalitats i institucions han expressat en les últimes hores el seu condol per la mort diumenge passat, als 91 anys, de Núria Juncadella Roig, lligada a diferents entitats del teixit associatiu a la comarca. L'Ajuntament de Castellar ha compartit una nota recordant la figura, que va ser regidora de Benestar Social, Sanitat, Solidaritat i Cooperació del grup municipal de Convergència i Unió durant el mandat 2003-2007.
Nascuda a Sallent l’any 1934 i vinculada durant molts anys a Sabadell, Juncadella va arribar a Castellar el 1990, on, tal com ella mateixa havia explicat, es va sentir acollida des del primer moment. Jubilada des del 1992, va dedicar bona part d’aquesta etapa de la seva vida al voluntariat en entitats com Càritas, La Tercera Edat per al Tercer Món o Mans Unides, i va mantenir sempre un fort compromís social.
En l’àmbit municipal castellarenc, la seva tasca com a regidora va coincidir amb el relleu a l’alcaldia del mandat encapçalat per Lluís Maria Corominas i Montse Gatell. D’aquells anys destaca especialment la seva implicació en la creació de l’Aula d’Extensió Universitària de Castellar del Vallès, de la qual va ser una de les impulsores i on va formar part de la junta directiva durant quatre anys.