FOTOS | El campió del món d'ultratrail Pau Capell visita Sabadell

El de Sant Boi va visitar la botiga Ashi per presentar un acord amb una marca de nutrició esportiva

  • Un instant de la presentació, amb Capell a la dreta de la imatge -
Publicat el 13 de març de 2026 a les 10:03

Un dels referents de les curses de muntanya a Catalunya va visitar Sabadell dimecres. Pau Capell va fer una aturada a la botiga Ashi Sports per presentar un nou acord de col·laboració amb la marca de nutrició esportiva Näak. L'esportista de Sant Boi va compartir una estona amb la vintena d'assistents i va explicar els seus objectius i ambicions per a la temporada. Després, va córrer per la ciutat durant mitja hora d'entrenament i com a mostra d'agraïment a la iniciativa impulsada per l'establiment situat al carrer de Brutau, 169.

Per posar context, Capell és un dels grans corredors d'ultratrail al país. També ha estat present en algunes edicions de La Llanera, de la Unió Excursionista, però en el seu palmarès el que més destaca són els reconeixements com a campió del món, que va aconseguir de forma consecutiva. L'any 2018, després de completar una temporada amb grans triomfs en proves com la Transgrancanaria, amb un temps de 12 hores i 42 minuts, o a l'Eiger Ultra Trail, també amb diversos podis en curses de prestigi, va aconseguir l'honor per primera vegada. Fins i tot va ser reconegut per la Generalitat. El 2019 va repetir èxit imposant-se de nou a la Transgancanària, amb rècord de la prova inclòs. L'agost d'aquell any també va aconseguir el principal èxit de la seva trajectòria amb la victòria al Montblanc, convertint-se en el tercer català a guanyar la prova, juntament amb el nascut a Sabadell, Kilian Jornet, i Núria Picas. Va aconseguir de nou l'honor de ser escollit com a campió del món d'ultratrails. Ara, consolidat com a un dels grans corredors de Catalunya va visitar la ciutat.

  • Pau Capell visita la botiga Ashi de Sabadell
