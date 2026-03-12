Compartir tatami, valors i família: "Veiem inviable viure del judo, i fa ràbia"

"És un esport molt bonic, però fa ràbia que sigui tan minoritari”, reflexionen l'Aleix i l'Aina Milán. Els germans sabadellencs són judokes des de la infantesa i han convertit aquesta art marcial en la seva passió, per herència. "El meu pare i la meva tieta competien i ens van apuntar. El seu suport és essencial".
Competint amb els colors del Judo Barberà, amb només setze anys, l'Aleix s'ha proclamat campió de Catalunya dos anys consecutius, liderant el rànquing en cadet, una fita que li va permetre formar part de la selecció catalana al Campionat d'Espanya 2025. Actualment, només hi participen els primers de cada categoria i l'exigència és màxima. "Va ser una experiència increïble. Coneixes rivals d’altres comunitats i acabes parlant amb ells fora del tatami, perquè ens portem molt bé". També s'ha penjat l'or en altres tornejos com la Copa d'Espanya de Barbastro.
"El que més m’agrada és tenir reptes cada cert temps", afirma el jove que entrena cada dia i complementa el tatami amb el gimnàs. La concentració i la reflexió són la clau de l'èxit, tant abans de començar els combats, com a posteriori per gestionar la possible frustració davant una derrota. "El meu referent nacional és Daniel Trinidad, perquè és el campió d'Espanya de la meva categoria de pes i un espectacle de noi. Però a escala mundial m'encanta el Lesha Bekauri, un georgià que és doble campió olímpic".
Milán que vol continuar creixent esportivament, tot i que és conscient de les limitacions per dedicar-se professionalment al món del judo i està formant-se en màrqueting. "Quan guanyes i veus tota la gent que t’ha ajudat darrere teu, és encara més especial", s'emociona l'esportista recordant els millors moments de la seva jove carrera. Precisament, un dels seus pilars fonamentals és l'Aina, la seva germana petita, que també porta als gens el talent per aquest esport.
Va començar amb només tres anys i als tretze, ja ha aconseguit diverses medalles, com una plata en la Copa d'Espanya de Barbastro en categoria infantil. El seu gran objectiu és la classificació nacional per al Campionat d'Espanya. "El fet de veure que podia aconseguir-ho em va motivar molt per tornar-ho a intentar", explica la jove que també compagina entrenaments i institut.
"Al club som tots amics i ens ajudem molt, sobretot a les competicions", narra fent especial èmfasi al paper del seu germà. "És un exemple per a mi. Ens animem mútuament i m’agradaria arribar tan amunt com ell”. Perquè, al cap i a la fi, el que més destaquen els germans Milán del judo, a banda de la diversió o els viatges, són els valors, que no són negociables. "T’ensenya sobretot respecte, disciplina, esforç i dedicació. Sempre s'ha de respectar tothom, rivals, públic o àrbitres".