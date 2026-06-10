Hi haurà pantalla gegant a Sabadell per al Mundial?

Comença el Mundial de futbol 2026. Un esdeveniment global que tindrà milions de persones arreu del planeta pendents de qui aconsegueix alçar el trofeu. Enguany, la selecció espanyola és una de les grans candidates al títol. La segona estrella del combinat estatal és possible i, aquest fet, ha suscitat una pregunta entre bona part de la població sabadellenca: hi haurà pantalla gegant si Espanya arriba a la final del torneig?
L'últim precedent és molt recent. En l'èxit dels de Luis de la Fuente a l'Eurocopa del 2024, l'amfiteatre del parc de Catalunya es va omplir amb milers de persones que van celebrar el triomf espanyol en la final contra Anglaterra. En aquella ocasió, una empresa privada es va encarregar de la producció i costos de la instal·lació de la infraestructura, amb l'ajuda i suport de l'Ajuntament, que va facilitar el muntatge i tràmits.
Ara, amb el Mundial, fonts municipals confirmen que s’està treballant per repetir fórmula i tornar a instal·lar una pantalla gegant per seguir la final del campionat, en cas que Espanya aconseguís arribar fins a aquesta instància definitiva. És una iniciativa que, asseguren, s’ha impulsat històricament i ja s'ha pogut veure en altres èxits de la selecció estatal en el passat. A més, recorden que la gestió correrà novament a càrrec d’una operadora privada.
Aquesta iniciativa genera certes discordances amb la no-instal·lació d'una pantalla per al partit d'anada de la final del play-off que disputarà aquest dissabte el CE Sabadell al camp del Zamora, com va ja explicar el Diari. En aquest cas, segons apunten des del consistori, els drets televisius de la Primera Federació impossibiliten l'emissió massiva en recintes públics o privats del duel. Pel que fa al Mundial, els drets adquirits per RTVE faciliten l'emissió en espais públics.
Què opina la gent?
Les opinions al respecte són força diverses, també molt vinculades a les aficions i inquietuds de cada persona. El Raúl Chao, per exemple, creu que "és una bona notícia" tot i que com a seguidor arlequinat no entén que "un Mundial pugui tenir pantalla gegant i un play-off no per culpa de les normes de la RFEF i LaLiga". En una línia similar, l’Àlex Mesa ho té clar."Em sembla bé que la posin. És divertit poder veure el partit amb més gent i viure els nervis i l’eufòria. Permetria viure un moment històric de manera compartida. Tant si guanya com si perd, per celebrar o donar suport els uns als altres en la derrota”. “Opino que en els esdeveniments en què Espanya tingui representació s'hauria de fer així, per crear un ambient de germandat", afegeix el sabadellenc, tot i que admet que no és massa de futbol.
D'altres, com l’Aina Furnell, creuen que suposa una despesa de temps innecessària: "és tot centralitzat en el futbol i, personalment, no m'interessa. Entenc que a la gent sí, però el soroll, els residus i la gent incívica acaben generant un perjudici massa gran". I fins i tot alguns senten indiferència. "No seguiré el Mundial i, per tant, m'és igual el que facin. No m'importa", afirma l'Oriol Vergés. "Penso igual, mentre no posin la pantalla al costat de casa meva, que facin el que vulguin", reconeix la Irene Moreno. Diferents visions per un tema, però, que encara queda lluny en el temps. La final es disputarà el 19 de juliol a les 21 h. Veurem si Espanya és una de les seleccions que lluitarà pel títol. D'entrada, està a totes les travesses.