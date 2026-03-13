Cinc del Dojo Sabadell es proclamen campions d'Espanya de kyokushin

Balanç molt més que positiu en clau local després del Campionat d'Espanya de kyokushin, celebrat el cap de setmana passat al pavelló de Bayas de Miranda de Ebro. Els cinc competidors que van viatjar a terres burgaleses amb el Dojo Sabadell van tornar a casa amb el cinturó com a campions de les seves respectives categories amb un domini total i sense precedents. "Estem molt satisfets perquè és la primera vegada que un club guanya en totes les categories que participa", afirma Daniel Sánchez, propietari i fundador del dojo.
Tots ells en categoria adulta, el més petit de la casa a endur-se el títol va ser Roger Castella que es va imposar en la categoria sub-21 guanyant els seus tres combats per K.O. En el pes lleuger, qui va aconseguir el triomf va ser Marc Arjona. En el mitjà, Juan Carlos Auge va dominar amb molta solvència, fins al punt que va ser escollit com a millor competidor de tot el torneig. De fet, Auge també es va proclamar campió en trencament de fustes, arrodonint una actuació increÏble.
En el pes pesat, Pol Salguero no va donar opcions als seus rivals i va completar els triomf Mark Flores en el pes superpesat. Com a curiositat, en l'Spanish Open celebrat al pavelló del Nord de fa unes setmanes, Salguero i Flores es van enfrontar a la final del pes pesat. En conclusió, una competició rodona per al Dojo Sabadell que ja es troba preparant-se per als pròxims reptes amb ambició i ganes de continuar creixent i guanyant. "En dues setmanes marxem a un Open al Japó. Ens centrem a preparar-nos amb intensitat per poder competir al màxim també en aquesta competició internacional de nivell", assegura Sánchez.