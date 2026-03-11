ARA A PORTADA

Un miler de nedadors participen en el Campionat d'Espanya Open a Can Llong

Aquesta temporada les marques per l'Europeu de París es decidiran a Mallorca

Publicat el 11 de març de 2026 a les 12:53

Després de la Copa de la Reina de waterpolo, Can Llong torna a ser l'escenari d'una gran cita. Des d'aquest matí fins al diumenge se celebra el Campionat d'Espanya Absolut i Júnior de natació Open Sabadell. Aquesta és la primera prova nacional d'entitat en piscina llarga de la temporada per als nedadors espanyols. Així i tot , enguany, les classificacions per a l'Europeu de París (del 10 al 16 d'agost), es decidiran a l'Open d'Espanya, que se celebrarà a Palma el pròxim mes de juny. Ara bé, si després d'aquest campionat encara queden vacants, sí que es revisaran les mínimes assolides aquesta setmana. 

Amb un miler de participants, dels quals 265 pertanyen a clubs catalans, les cinc jornades compten amb la presència de més d'una trentena de nedadors del CN Sabadell, que juguen a casa. Cert és que hi ha absències destacades com la de Carles Coll, que s'entrena als Estats Units o la de Sergio de Celis, que finalment no nedarà tot i que estava inscrit. Eudald Tarrats, Diego Mira, Paula González o la jove Claudia Muñoz són algunes de les cares que sí que participaran del torneig defensant el Club. Totes les mirades, però, estan posades en l'atleta del CN Terrassa, Hugo González. En categoria femenina Emma Carrasco o Alba Vázquez són algunes de les nedadores més destacades.

