Alan Godoy: "Vaig viure sis mesos molt especials a Tarragona, però em puc imaginar quina serà la rebuda"

Segon derbi català a domicili de la temporada per al Centre d'Esports. Els de Ferran Costa visiten el Nàstic de Tarragona aquest divendres, a les 20:30 h. Més de 300 aficionats arlequinats ja han adquirit la seva entrada visitant per al duel en el primer dia de venda al públic, a les oficines de la Nova Creu Alta. El club grana n'ha enviat un miler. El Sabadell arribarà al duel en bona dinàmica després de sumar set dels últims nou punts en joc i amb la remuntada davant de l'Algeciras de dissabte encara molt present. "Se'ns va posar molt complicat el partit, sobretot a la primera part, però l'equip va saber donar-li la volta i treure els tres punts", assegura Alan Godoy.
El davanter canari va entrar de refresc en el triomf contra el conjunt gadità i va ser una de les peces que va donar un impuls a l'equip per fer un gran segon temps i endur-se la victòria, fins i tot amb una assistència en el 3-1 definitiu de Miguelete. "Tots els jugadors estem capacitats per donar a l'equip el que necessita. Quan toca sortir des de la banqueta ho has de donar tot i menjar-te la gespa, igual que quan surts d'inici. Nosaltres afrontem cada partit com una final. Des del primer minut fins a l'últim anem al màxim. Morim al camp per aconseguir la victòria. Jo crec que és una de les claus, que som un equip molt difícil de batre perquè cada acció la competim com si fos l'última", admet.
Godoy viurà un duel especial aquest divendres, amb el seu retorn al Nou Estadi. "Tornar a Tarragona sempre és maco. Vaig viure sis mesos molt especials, però només ens centrem a aconseguir els punts", diu. L'atacant va jugar en la segona meitat de la temporada 23-24, sent una peça clau en l'ascens fallit dels grana amb sis gols, tres en el play-off que va acabar amb l'eliminació sobre la botzina davant del Málaga en la final. L'hivern passat va sonar amb força el seu retorn, en propietat, però quan semblava tancat va acabar al Barça Atlètic. "Com a tot arreu, hi ha gent a qui li agrado més i altres a qui menys. Hi ha coses que no depenen de mi. No li dono importància a les xarxes socials. Em puc imaginar la rebuda, però el més important és guanyar", apunta.
Per personalitat i caràcter, un context de partit que el pot motivar especialment. "A tots els jugadors ens agrada competir i la motivació en un partit així també és gran", reconeix. Al davant estarà un Nàstic que acaba de canviar d'entrenador, Pablo Alfaro ha agafat les regnes després de la derrota per 4-1 contra l'Eldense, i que es troba a només un punt de la zona de descens. "El Nàstic és un equip que sempre ha estat a dalt. Aquest any no estan aconseguint els resultats que esperaven, però això també els fa més perillosos perquè es voldran refer", analitza Godoy. Un derbi ple d'al·licients que escalfa motors.