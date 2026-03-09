El CN Sabadell guanya el cuer i assalta la segona posició del grup

El Club Natació va tornar a guanyar a la Segona B de futbol sala amb més patiment de l'esperat. Els nedadors es van imposar al cuer del grup 3, el Montesión CFS, per 5-3 al pavelló de l'Oest en un duel competit fins al final. Amb aquest triomf, a més, els de Jordi Marín pugen un lloc a la classificació i es continuen consolidant en la zona de play-off d'ascens, ara ocupen la segona posició per l'ensopegada del filial de Palma Futsal a casa amb el Covisa Manresa.
El conjunt sabadellenc va fer els deures en un duel molt més igualat que el que marca la taula. German Escudero va obrir el marcador en els primers minuts i fins poc abans del descans no va haver-hi més moviments. Va ser aleshores, abans del pas per vestidors, quan David Estévez va duplicar l'avantatge. A la represa, intercanvi de cops a les dues bandes de la pista: Juanfran Hervás va fer el tercer, però Gonzalo Martínez va retallar.
Poc després, Jaume Malonda va ajustar el marcador amb la mínima diferència. Va reaccionar el Club amb el doblet d'Hervás i, ja en el tram final, el duel va poder caure dels dos costats. Joel Moreno va tornar a retallar la distància i, gairebé sobre la botzina, Manu Kawa va sentenciar. Els punts es queden a casa i el Natació Sabadell és segon del grup 3 de Segona B amb 45 punts, els mateixos que Palma, però amb l'average particular favorable. Per darrere, el Ye Faky en té dos menys. La pròxima setmana, l'equip de Marín visita el penúltim classificat, el Bisontes Castellón.
Derrota a Mataró que ajusta la zona baixa
D'altra banda, a la Segona Divisió femenina, el FS Sabadell Femení va caure en la seva visita al Futsal Mataró (3-1). Les de Xavi Muñoz no van poder allargar la bona dinàmica de resultats davant d'un rival de la zona mitjana. El conjunt maresmenc es va avançar en els primers compassos aprofitant una errada en sortida de pilota que va culminar Laura Borges. També en un error defensiu rival, Amara Ortigosa va superar la porteria en la sortida per igualar el duel poc després. A l'equador del primer temps, no obstant això, Leyre Méndez va tornar a posar per davant en el marcador les locals.
Al segon temps, ho va buscar de totes les maneres possibles l'equip sabadellenc, però qui va trobar el camí va ser de nou Laura Borges que va sentenciar l'enfrontament en el tram final. És desè el conjunt arlequinat, amb dos punts més que el Feme Castellón, qui marca ara la zona de descens, amb un partit més, i que serà el pròxim rival a Can Balsach. Un nou partit clau per donar una passa important cap a la permanència a la categoria de plata estatal.