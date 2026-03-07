Remuntada de líder del CE Sabadell a la Nova Creu Alta

Remuntada de campió. El CE Sabadell s'ha imposat a l'Algeciras (3-1) a la Nova Creu Alta en un duel autènticament vibrant i amb dues parts molt diferenciades. Els visitants s'han avançat a l'inici del duel i, després d'una revolució al pas per vestidors, els de Ferran Costa han capgirat el marcador amb dues dianes d'Agustín Coscia i una de Miguelete en el descompte. El conjunt arlequinat continua com a líder i agafa sis punts de marge respecte a l'Atlético Madrileño, que encara ha de jugar aquesta jornada.
La principal notícia ha estat la tornada de David Astals a la convocatòria després d'una lesió al quàdriceps que l'ha tingut apartat dels terrenys de joc gairebé dos mesos. Amb Kaiser i Eneko Aguilar, suplint Genar Fornés a última hora per indisposició estomacal, com a novetats en l'onze de Ferran Costa. D'altra banda, s'ha quedat fora finalment Carlos García per lesió.
El partit ha arrencat sense pluja, amb l'estat de la gespa millor del que es podia esperar després de les darreres hores. Les primeres aproximacions han estat de l'Algeciras amb un conjunt arlequinat amb intenció, però poca precisió. La gerra d'aigua freda ha trigat poc a arribar: els de Javi Vázquez s'han avançat prop del quart d'hora de joc després d'una errada de Fuoli en un refús que li ha caigut a Javi Avilés dins l'àrea. L'aragonès ha pogut salvar el gol amb una gran aturada en primera instància, però el rebot ha estat pel mateix Avilés que ha anotat el 0-1 a porteria buida. L'acció s'ha revisat per unes possibles mans i finalment la diana ha pujat a l'electrònic.
Els de Costa s'han vist obligats a remuntar un marcador en contra a la Nova Creu Alta per primera vegada aquesta temporada, en el que ha suposat el tercer gol encaixat de l'any. Amb una bona reacció de les graderies, a l'equip li ha costat endollar-se de nou amb un Algeciras intens en els duels amb accions dures. La primera ocasió clara pel Centre d'Esports ha arribat quan Urri s'ha inventat una passada espectacular cap a Javi López-Pinto, que l'ha creuat massa i no ha vist Escudero tot sol dins l'àrea. Els nervis inicials s'han convertit en domini arlequinat: els locals han fet una passa endavant amb dos córners seguits i un Xavi Moreno molt insistent fins al punt que els andalusos han començat a perdre temps.
Rastrojo ha tingut una rematada alta des de la frontal, però el protagonisme era pels de Costa, cada cop més a prop de l'empat. L'1-1 ha estat a punt de fer-se realitat gràcies a l'estratègia. Una falta lateral picada per Moreno que Priego no ha pogut engaltar bé des del punt del penal. Amb els homes de Vázquez cada cop més enfonsats i una pressió potent del Sabadell, Escudero ha tingut dues rematades clares: la primera de cap després d'un córner i la segona, l'última acció dels primers 45', assistit per Kaiser en una centrada.
A la represa, Costa ha buscat un revulsiu i ha fet quatre substitucions amb l'entrada d'Alan Godoy, Agustín Coscia, Miguelete i David Astals, situant una defensa de quatre amb Urri com a central. L'efecte ha estat immediat i en una centrada des de la dreta al primer minut de joc, el col·legiat ha assenyalat el punt de penal per una agafada sobre Miguelete. La banqueta visitant ha protestat amb efusivitat la decisió que després de ser revisada a l'FVS ha estat ratificada. Coscia no ha fallat des dels onze metres. Ha crescut amb el gol el Centre d'Esports i ha començat a inclinar el camp sobre la porteria de Moreno.
De nou Coscia ha tingut el segon en un cop de cap desviat i l'afició hi ha cregut més que mai amb diverses accions de perill consecutives en pocs minuts. Ha frenat el ritme del joc l'equip gadità, deixant passar els moments d'embranzida dels sabadellencs i, després d'algunes substitucions, ha tornat a amenaçar en transicions i estratègia. Isaac Obeng ha rematat alt després d'una jugada personal i la més clara ha estat de Manín amb un cop de cap al pal després d'una falta lateral. No obstant això, ha continuat vivint a camp contrari el conjunt arlequinat que, en una jugada per banda ha trobat el premi. Eneko Aguilar ha tret una gran centrada des de banda esquerra i Coscia, sol a l'àrea petita, ha fet el segon.
En el tram final, Carlos Alemán ha entrat per aguantar el resultat i reforçar l'eix defensiu. Ha resistit bé el Sabadell que, en una contra, ha sentenciat després d'una gran conducció de Quadri, prolongada per Godoy, i que ha finalitzat a la perfecció Miguelete per tancar un triomf de líder. Tres punts d'or d'un Centre d'Esports que s'enfila als cinquanta, amb trifulca inclosa entre jugadors i membres dels dos equips a la finalització del duel.
Fitxa tècnica
CE Sabadell: Diego Fuoli, Eneko Aguilar, Arthur Bonaldo, Ton Ripoll, Xavi Moreno (Miguelete, m. 46), Rodrigo Escudero (Coscia, m. 46), Kaiser (Astals, m. 46), Javi López-Pinto (Godoy, m. 46), Urri, Quadri, Joel Priego (Alemán, m. 86).
Algeciras CF: Iván Moreno, José Carlos (Garrido, m. 84), Aleix Coch (Víctor Ruiz, m. 55), Álvaro Mayorga, Jorge Rastrojo (Arauz, m. 66), Iván Turrillo, Manin, Tomás Sánchez, Javier Avilés (Obeng, m. 66), Jony Álamo i Óscar Castro (Riley, m. 84).
Gols: 0-1, Avilés m. 12; 1-1, Coscia, de penal, m. 50; 2-1, Coscia m. 80; 3-1, Miguelete m. 95.
Àrbitre: Néstor Holgueras (comitè lleonès) Grogues: Kaiser, Miguelete, Bonaldo, Ripoll, Astals; Aleix Coch, Castro, Turrillo, José Carlos.
Incidències: 3.551 aficionats a la Nova Creu Alta amb una quinze de visitants.