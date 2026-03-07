“Vivim envoltats d’històries d’èxit, però ningú no explica les derrotes que hi ha al darrere”

Cada vegada hi ha menys tabús al voltant de la psicologia, també en l’esport d’elit. Gestionar la pressió, l’ansietat o les derrotes és un dels grans reptes dels esportistes, i cada cop més professionals en parlen obertament. Una de les pioneres de la psicologia esportiva d’elit a l’Estat, Lorena Cos, publica el seu primer llibre: 'Perder también es de campeones', en què reflexiona sobre les experiències durant la seva llarga trajectòria professional. "Vivim en una societat que ens bombardeja amb històries d'èxit, però gairebé mai no ens expliquen l'esforç, la soledat i les derrotes que hi ha darrere. Ens ensenyen a guanyar, però no a perdre. Aquest llibre és una invitació a descobrir la derrota sense vergonya. És una part de la vida, no és dolent", assegura.
L'aragonesa, resident a Sabadell des de la seva etapa al Centre d'Esports fa més d'una dècada, ha treballat amb grans esportistes a qui dona veu en el llibre com el tenista Jaume Munar, el jugador de bàsquet Jonathan Barreiro, la pilot de trial Berta Abellán o l'exarlequinat Antonio Hidalgo. A més, té un pròleg a càrrec del també psicòleg Pep Marí i de Miquel Olmo, amb qui va coincidir a la Nova Creu Alta, i una nota del seu fill, Dani Olmo, actual jugador del Barça. "Quan un esportista diu públicament que no pot més, està llançant un missatge molt valuós. Que mostri la seva vulnerabilitat hauria de ser normal, no notícia", reconeix.
La idea de fer aquest recull d'experiències professionals i personals va sorgir després de molts anys de veure que la derrota és el tabú més gran en l'esport d'elit, tot i que perdre és molt més habitual que guanyar, que és l’excepció. "No sabria dir un moment clau, perquè no n'hi ha. Sempre havia volgut escriure, però sentia que havia de tenir una mica de valor per aportar. Hi va haver un període d'uns dos mesos en què pràcticament totes les sessions amb esportistes tenien relació amb la derrota i vaig veure que havia d'enfocar-ho per aquí. Vaig veure molt patiment i dolor, i em vaig preguntar què estem fent com a societat perquè perdre generi tant dolor", reflexiona.
"La mirada que t'ofereix la derrota és molt més profunda"
El propòsit principal de la lectura és precisament el fer una reflexió personal sobre la manera d'afrontar les coses. El valor dels processos. Entendre que no tot és immediat i que perdre forma part de la vida. Naturalitzar, al cap i a la fi, allò que passa constantment. "Caure no ens defineix ni parla del nostre valor. És una part del camí. La mirada que t'ofereix la derrota és molt més profunda i t'obliga a reflexionar per créixer. No ens ha d'incomodar perquè el món ideal no existeix i tothom perd. El dolor i la frustració són emocions normals que no s'han d'amagar. La sensació és que creixem amagant la vulnerabilitat, com quan un nen cau i plora i el seu pare li diu 'no passa res', doncs sí que passa... s'ha fet mal, deixa'l que plori i tregui el dolor", apunta Cos.
Les reaccions fins ara, tant dels esportistes que donen el seu testimoni com dels que han pogut llegir-lo des de la seva publicació, han estat molt positives, segons afirma l'autora. "He escrit d'una manera que em caracteritza molt, també en les meves sessions: utilitzant moltes històries, exemples i metàfores. La idea és que fos una lectura amena i fresca. De moment, he rebut un impacte molt positiu", diu. Una acollida que ha portat la Lorena Cos a fer presentacions i actes a diversos llocs de tot l'estat i que farà parada a la Llar del Llibre, a Sabadell, el pròxim 23 de març.