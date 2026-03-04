Rodri Escudero: "Quan quedin tres o quatre partits ja farem càlculs, és molt d'hora per mirar què fan els altres"

El Centre d'Esports ha recuperat el somriure. Després d'unes setmanes complicades en què els resultats no sortien i les sensacions tampoc eren les millors, sembla que tot comença a endreçar-se de nou. Si diumenge passat la notícia va ser el retorn d'Urri, per a dissabte tot apunta que serà el 'xino' David Astals qui tornarà a la convocatòria. El sabadellenc s'ha exercitat amb normalitat i sembla que reapareixerà davant de l'Algeciras. Els arlequinats arribaran al duel amb les sensacions renovades després d'empatar a zero al Cartagonova en un duel molt igualat, de poder a poder. "La porteria a zero, segona consecutiva, ens dona confiança. Era un rival complicat. i fora de casa, mantenim distància i les conclusions han de ser positives", afirma Rodri Escudero, protagonista en roda de premsa aquest dimecres.
Ara, amb tres punts de marge respecte al segon després d'una jornada en què cap dels capdavanters va guanyar, el conjunt dirigit per Ferran Costa rep a la Nova Creu Alta un equip que vol assaltar precisament aquesta zona de privilegi. "És un rival molt complicat. Venen en una bona dinàmica i tot anirà per detalls. Tots dos equips concedirem molt poc i esperem poder sumar els punts a casa. És una bona prova per veure el nostre nivell una setmana més", afirma Escudero. "Per la igualtat de la categoria, no deixar-te punts a casa és clau. Ens hem de fer forts a la Nova Creu Alta perquè queden sis partits i no podem deixar que volin molts punts d'aquí, començant per dissabte", afegeix.
El davanter és el màxim golejador del Centre d'Esports amb set dianes, les dues últimes de forma consecutiva a casa contra Juventud Torremolinos i Sanluqueño. El cap de setmana passat va ser suplent en una posició amb molta rotació entre Agustín Coscia, Alan Godoy i el de Simancas. "La competència sempre fa pujar el nivell de tots. Personalment, em trobo molt bé. Sí que tornar després d'una lesió sempre costa una mica, però ja he pogut marcar dos gols des que em vaig recuperar i en general estic satisfet", diu.
Un dels seus gols va ser precisament en la primera volta, al Nuevo Mirador, estadi en què la temporada passada jugava com a local. Aquell duel va suposar el primer triomf de la temporada dels arlequinats, que van resistir amb nou. "Va ser una victòria molt important en un camp complicat. L'equip va demostrar aquesta força que després ha traslladat a la resta de la temporada. Va ser èpic per com va anar tot plegat", recorda. A l'estadi creualtenc, l'enfrontament tornarà a ser molt important per als interessos dels dos equips, però encara res és definitiu. "No ha arribat el moment de mirar els objectius. Queden molts partits i ens hem de centrar en nosaltres, a fer la nostra feina, i quan quedin tres o quatre partits ja farem càlculs", assegura.