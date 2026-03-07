Oriol Rifer, escollit cap de llista de la Crida per Sabadell a les eleccions municipals

La Crida per Sabadell ha escollit l'actual regidor Oriol Rifer com a cap de llista per a les properes eleccions municipals, previstes per al 2027. La formació l'ha proclamat candidat en l'assemblea que ha dut a terme aquest dissabte al centre cívic de la Concòrdia. A part de Rifer, també s'ha donat a conèixer que Sandra Alcaide, Guillem Fuster, Diana Grimalt, Alan Contreras i Roser Fernández formaran part de les successives posicions a la llista electoral.
En la seva intervenció, Rifer ha reivindicat la Crida com a projecte polític "no només institucional sinó també de ciutat", i ha situat el compromís amb la igualtat social "per davant de tot". La formació està immersa en un procés de debat per acabar de definir el programa que defensarà a les municipals, però ja situa algunes idees força: defensa del dret a l'educació pública dels 0 als 3 anys, la qual cosa comporta construir més escoles bressol; apostar pel servei d'atenció domiciliària i la municipalització de la neteja i l'aigua i la sobirania energètica.
Les propostes s'aglutinen en quatre grans blocs estratègics. La igualtat social, amb les persones al centre, és el primer, que inclou la lluita per l'accés a l'habitatge digne, entre altres qüestions. En segon lloc, garantir drets i l'aposta per una ciutat verda; tercer, llengua i cultura, amb la intenció "de poder portar la cultura a tots els racons de la ciutat". Per últim, el bloc de sobirania sobre tots els recursos que depenguin de l'Ajuntament, com les escoles bressol. La Crida defensa el seu projecte d'esquerres davant "un PSC hegemonic incapaç d'oferir solucions a la gent de carrer" i que assegura que "cada vegada està més a la dreta".
L'exregidora Anna Lara ha defensat que presenten "una llista forta, amb perfils als moviments socials, molt diversos i amb un compromís indubtable amb la ciutat i tots els espais quotidians". Rifer és l'actual portaveu de la formació; Alcaide està vinculada a diferents moviments socials com la PAH; Fuster va prendre el relleu d'Anna Lara quan ella va plegar el maig de l'any passat i Grimalt és "la veu jove de l'organització" i també ha participat en la Crida des de la seva fundació per a les eleccions del 2015.