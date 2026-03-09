El CN Sabadell ja té rival per als quarts de final de l'EuroCup

El CN Sabadell va superar sense excessives dificultats la tornada dels vuitens de final de l'EuroCup a Sèrbia. El conjunt dirigit per Quim Colet va caure davant del VK Sabac (9-6) dissabte passat, però el gran marge aconseguit en el duel d'anada a Can Llong, amb fins a vuit gols d'avantatge (11-3), va ser decisiu per no patir per la classificació. L'equip sabadellenc va contrarestar en tot moment els intents dels locals. Fins i tot van anar per davant en el marcador durant bona part de l'enfrontament.
Jan Pérez i Fede Panerai van capgirar el primer gol del conjunt serbi i, abans del final del primer període, Kosta Averka va fer el tercer. Van igualar els locals, però Jack Larsen va fer el 3-4. Al límit del descans, un parcial del Sabac els va posar amb un avantatge que ja no van deixar anar, tot i que va ser insuficient per fer pesigolles als de Colet, amb la classificació a la butxaca en tot moment. Es va arribar a escapar de tres gols el conjunt serbi, però amb dianes d'Alberto Barroso i Panerai van mantenir la distància els visitants fins al 9-6 definitiu.
Ara, un rival molt conegut
Aquest dilluns, al migdia, el Club ha conegut el pròxim escull en la lluita per estar, per tercer any consecutiu, entre els quatre millors de la segona competició continental. Els de Colet s'enfrontaran al CN Marsella, que va eliminar el RN Savona (11-12 i 13-13) en l'anterior ronda. L'anada es disputarà a terres franceses el 18 de març, mentre que la tornada serà el 28 a Can Llong.
Serà el tercer i quart enfrontament de la temporada entre els dos conjunts. Precisament a la piscina sabadellenca es van veure les cares fa menys d'un mes en l'última jornada de la fase de grups de la Champions, amb triomf local per 16-13. A Marsella, també es va imposar el CNS per 11-12, curiosament en les úniques victòries que va aconseguir el conjunt de Colet en la competició. Ara, competiran per un lloc a les semifinals de l'EuroCup. La resta d'encreuaments enfrontaran el guanyador del Primorac Kotor - Jug davant del Radnicki (d'aquí sortira el rival del CNS en una hipotètica 'semi'), el Panathinaikos i el Jadran Split i el BVSC Manna contra l'Oradea.