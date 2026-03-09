Inici mogut als Països Baixos per a Òscar Garcia Junyent: ascendit al primer equip de l'Ajax un mes després de fitxar pel filial

L'inici d'aventura als Països Baixos d'Òscar Garcia Junyent no ha pogut ser més mogut. Tot just quatre setmanes després d'arribar a l'Ajax com a entrenador del filial, el tècnic sabadellenc ha estat ascendit fins a final de temporada al primer equip. El conjunt d'Amsterdam es troba en una crisi de resultats amb només un triomf en set partits i, a vuit jornades per acabar l'Eredivisie, ha decidit prescindir del tècnic Fred Grim, després de l'última derrota davant del Groningen (3-1) d'aquest cap de setmana.
En aquest escenari, el director esportiu Jordi Cruyff ha apostat per un home de la seva confiança com Garcia Junyent, que en la segona categoria neerlandesa, amb el filial, sumava dues victòries, un empat i dues derrotes des de la seva arribada. Ara, té una oportunitat immillorable en el club més gran dels Països Baixos, un Ajax que actualment ocupa la cinquena posició de la lliga amb 44 punts, a dos de la tercera plaça, que ocupa el NEC Nijmegen i donaria accés a la fase prèvia de la pròxima Champions i a cinc de la segona, del Feyenoord, amb accés directe a la màxima competició continental. El títol sembla totalment encarrilat pel PSV que té 19 punts d'avantatge en el primer lloc amb 24 en joc.
L'estrena del sabadellenc a la banqueta de l'Amsterdam Arena serà el pròxim cap de setmana davant de l'Sparta de Rotterdam, que és setè amb sis punts menys que l'Ajax. L'objectiu del quatre vegades campió d'Europa és finalitzar la competició entre els tres primers classificats. Garcia Junyent tindrà l'oportunitat de retallar punts en les jornades que queden especialment en els duels directes davant de Feyenoord i Twente, que seran els dos següents després del debut. Vuit partits, un únic objectiu i una bona ocasió per al tècnic local de demostrar la seva valia en una plaça sempre exigent i complicada.