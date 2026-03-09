Cara i creu per als sèniors de l'OAR Gràcia

Jornada de sensacions contraposades per als equips de l'OAR Gràcia. La nota positiva va ser el triomf solvent del femení davant de l'Almassora (26-32) que les manté en la zona alta de la taula tot i la sanció de quatre punts que les ha llastrat molt en la lluita per les fases. La negativa va ser del masculí, sense opcions en la seva visita al CH Bordils, que va ser molt superior i es va imposar per un clar 40-25.
Els de Pere Ayats van anar a contracorrent pràcticament des de l'inici. Els locals es van posar per davant i amb petits parcials van anar augmentant la renda. Als deu minuts, ja guanyaven de quatre gols, a l'equador del primer temps l'avantatge era de cinc i al descans, de nou gols. Una distància insalvable que lluny d'escurçar-se en la segona meitat es va fer encara més grossa. Amb un últim parcial de 2-5 encara va poder maquillar una mica el marcador l'equip gracienc que es va veure clarament superat pels gironins, que són tercers. Els blanc-i-verds veuen trencada la seva dinàmica ascendent i continuen vuitens abans de rebre el FH Sant Vicenç, sisè, el pròxim cap de setmana.
El femení, per la seva banda, va aconseguir un triomf important en la seva visita a la Plana Alta. Les de Pol Ibáñez van començar manant davant de l'Almassora i, malgrat que no van poder trencar el partit en els primers compassos, sempre van anar tenint una renda favorable, però mínima. Un bon parcial de les locals abans del descans, no obstant això, va igualar forces al pas per vestidors (14-14). A la represa, va sortir millor l'equip valencià i fins i tot es va posar per davant fins que a l'equador va prémer l'accelerador el conjunt gracienc per a escapar-se i acabar sentenciant el triomf. L'OAR continua cinquè, però manté el ritme dels equips capdavanters. Sense la sanció, les gracienques serien segones. La pròxima setmana, doble duel clau al Boccaccio amb la visita de La Roca, que ocupa la vuitena posició, i l'Elche, que és segon, en l'enfrontament ajornat de fa unes setmanes pel temporal.