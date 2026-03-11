El Tennis Sabadell consolida l'Open Lexus femení internacional en la seva tercera edició

El Tennis Sabadell continua consolidant la seva aposta per l'esport femení. Durant tota la setmana que ve les instal·lacions del club rebran algunes de les millors jugadores del panorama internacional en la tercera edició de l'Open Lexus. "Estem molt contents de tornar a presentar un torneig que volíem fer i que ja podem dir que s'ha consolidat. Som un dels pocs clubs d'Espanya que té un Open internacional masculí i un de femení", ha afirmat el president August Serra, durant el tradicional esmorzar de presentació.
Enguany, la dotació econòmica serà de 25.000 dòlars, la mateixa que en l'anterior edició, quan es va incrementar respecte a la primera. "El nivell serà molt alt", assegura Yolanda Clemot, directora tècnica del torneig. La competició arrencarà aquest diumenge dia 15 amb la fase prèvia, que compta amb 56 jugadores inscrites, de més d'una vintena de països, i vuit wild card de la Federació i el Tennis Sabadell. Vuit arribaran al quadre principal que donarà el tret de sortida el pròxim dimarts dia 17 i s'allargarà fins al diumenge 22, amb la gran final. Les semifinals seran aquell dissabte, a les 11 h i les 11:30 h, mentre que el duel pel títol serà a les 11 h a la pista central.
Entre els noms destacats de l'edició es troba una jugadora per sota del top-200 del rànquing WTA: la russa Elena Pridankina, actualment la 183 del món. També hi ha noms destacats com la blanenca Marina Bassols (209), la brasilera Laura Pigossi (215) o la jugadora moldava, però resident a Palafrugell, Aliona Bolsova (225) que aquesta temporada es retirarà després d'una gran trajectòria. En clau local, les jugadores del CTS, Anna Orlando i Georgina Garcia, que torna a competir després d'estar inactiva per maternitat, tenen les dues wild card que atorga l'entitat per a les eliminatòries. Divuit jugadores ja tenen la plaça assegurada en el quadre principal, amb les quatre llicències que donen el Tennis Sabadell i la RFET, més els que classifiquin des de la prèvia i dues places reservades per jugadores que poden estar competint aquests dies. En total, 32 jugadores que prendran part dels duels decisius.
Els duels es disputaran en horaris des de les 10 del matí fins a les 19 de la tarda per intentar afavorir la presència de socis durant tot el dia a les instal·lacions. D'altra banda, la prova de dobles també té un quadre amb 32 jugadores (setze parelles) que arrencarà dimarts 17 amb la final prevista pel divendres dia 20 a partir de les 18 h. A diferència de l'anterior edició, en què la pluja va fer la guitza durant tota la setmana en un caos logístic que es va poder resoldre prou bé, enguany sembla que el temporal respectarà la setmana de tennis de nivell a la ciutat i el CTS.
"Tenir entitats que aposten pel nostre esport com ho fa el Club Tennis Sabadell és un orgull i sempre trobaran en la Federació un aliat i un acompanyant en les seves apostes", diu el president de la FCT, Jordi Tamayo. "A l'estat hi ha més d'una quarantena de tornejos femenins internacionals i això és una mostra de la bona salut i l'aposta que fan els clubs, com el CTS, per portar esportistes i ajudar a les nostres tenistes a fer el salt al professionalisme", afegeix el delegat de la RFET, Javier Soler. També Tamayo ha avançat una autèntica bomba que, poc després, el president Serra ha confirmat: les instal·lacions del Tennis Sabadell podrien acollir un WTA125 el pròxim any. "Estem a prop de tancar un acord per fer un torneig femení amb una dotació econòmica de 125.000 dòlars de cara al 2027. Serà un dels actes del nostre centenari, que és dos anys més tard, però servirà com a preàmbul", diu. Sabadell com a epicentre del tennis femení internacional.