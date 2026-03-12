La Copa del Rei, una nova oportunitat per al CN Sabadell d'acabar amb l'hegemonia de l'Atlètic Barceloneta

Si la setmana passada es va disputar la Copa de la Reina, ara és el torn de la del Rei. Les instal·lacions del CN Terrassa acullen des del divendres el quadre de la competició amb la presència, com no podia ser d'una altra manera, del CN Sabadell. Els de Quim Colet es troben en un gran moment de forma després de l'aturada per seleccions i han aconseguit guanyar tots els seus duels del 2026, menys la derrota intranscendent de dissabte passat en la tornada dels vuitens d'EuroCup, en què defensaven vuit gols d'avantatge davant del Sabac. "L'equip ha tornat molt bé. Les sensacions són immillorables. Som molts conscients que volem tenir opcions en totes les competicions que disputem i ho estem aconseguint", assegura el capità de l'equip, Edu Lorrio.
Els sabadellencs continuen vius a la lliga i a l'EuroCup, i la pròxima setmana viuran dos duels clau en ambdues competicions. En la Divisió d'Honor es jugaran el primer lloc de la fase regular davant del Zodiac Atlètic Barceloneta, mentre que en el torneig continental visitaran el CN Marsella. Abans, però, toca la Copa amb un quadre que ha tornat a deixar un camí força dur fins a la final. "Ja fa algunes temporades que tenim rivals difícils fins a la final. Per una banda, arribes amb més desgast físicament, però també et serveix per tenir un bon to competitiu des del primer dia", analitza Lorrio.
El CNB, als quarts
El primer rival, als quarts, serà el CN Barcelona, divendres a les 17:45 h. "Sempre ens posa les coses molt difícils i serà clau sortir endollats des del primer minut", diu el porter madrileny. L'últim precedent entre ambdós equips és molt recent, fa tres setmanes es van veure les cares en lliga amb triomf sabadellenc per 13-11. "Serà un partit similar, amb alternatives i igualtat. Si estem sòlids defensivament, penso que tindrem molt a guanyar. Els coneixem bé i sabem quin tipus d'enfrontament ens espera", afirma. En cas de passar, les semifinals seran davant del guanyador del Terrassa - Rubí, amb els egarencs, que juguen a casa, com a grans favorits.
Per l'altra banda del quadre van Sant Andreu, SolarTradex Mataró, CE Mediterrani i el principal candidat al títol que serà, una vegada més, l'Atlètic Barceloneta. Els mariners, a priori, tindran un camí plàcid fins a la final. "Les expectatives sempre són les mateixes. El nostre objectiu és arribar a la final i després hem de fer un partit perfecte per donar la sorpresa. Aquesta temporada hem competit bé contra ells, els vam guanyar en lliga i a la Champions vam estar a prop fins que van trencar el duel prop de l'equador. La clau serà aguantar aquest tram en què ells pugen el ritme per poder tenir opcions. Estar encertats en els detalls marcarà la diferència. Tot això, però, queda molt lluny i hem d'anar partit a partit. Tant de bo arribem a disputar la final de nou", apunta Lorrio.
A l'Àrea Olímpica de Terrassa el Club Natació buscarà el seu quart trofeu i trencar amb l'hegemonia del Barceloneta, qui ha guanyat els últims tretze títols de forma consecutiva. Des del 2012, precisament amb el darrer cop que es va imposar el CNS, ningú no pren la corona al conjunt mariner. Les darreres quatre finals han enfrontat sabadellencs i barcelonins, amb diferents seus i resultats, però amb el mateix campió. Arribarà la cinquena? Aconseguirà el Club trencar l'hegemonia?