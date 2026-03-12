El CE Sabadell, a continuar consolidant el lideratge en un derbi de dinàmiques oposades

El líder vol donar un nou cop sobre la taula en un duel regional amb situacions totalment oposades. El Centre d’Esports visita el Nàstic aquest divendres, a les 20:30 h (en directe a LaLigaPlus, Football Club i Esport3). El Sabadell arriba al duel amb bones sensacions després de remuntar un marcador advers davant de l’Algeciras amb una mostra de caràcter d’equip campió. "A casa, tots els partits són finals. Vam acabar molt satisfets de la segona meitat que vam fer i com ens vam sobreposar, però ja és passat. Només ens centrem a continuar millorant i sumant", apunta Ferran Costa.
El conjunt arlequinat, amb l’últim triomf, va distanciar-se a cinc punts del segon classificat, consolidant el lideratge i aprofitant l’ensopegada de l’Atlético Madrileño. Per darrere, Eldense i Europa es troben ara a sis. "El que fan la resta de rivals no ens condiciona en res. Només hi ha coses a guanyar i la cursa és contra nosaltres mateixos. Tenim la permanència tancada i ara l'ambició és sumar els dotze punts pel pròxim objectiu", admet. Els jugadors indisposats del cap de setmana passat tornen a estar a disposició del tècnic, però continuen de baixa els lesionats Carlos García, Jan Molina, Sergi Segura i José Ortega, i també el sancionat Miguelete.
Un Nàstic en zona de descens
Al davant estarà un Nàstic que a principi de temporada tothom posava entre els candidats a l’ascens, fins i tot lluitant per la primera plaça del grup, però que a onze partits per finalitzar la lliga es troba en la zona baixa de la taula i amb una irregularitat que no li ha permès tenir certa tranquil·litat en tot l’any. De fet, serà el tercer enfrontament de la 25-26 entre tarragonins i sabadellencs, entre lliga i Copa Catalunya, amb el tercer entrenador diferent a la banqueta grana. Pablo Alfaro s’estrenarà com a tècnic dels locals en un derbi que amb els anys ha guanyat rivalitat.
Que l’entrenador sigui nou condiciona, en certa manera el plantejament dels arlequinats, que no tenen precedents de com jugarà el nou equip d’Alfaro. "Nosaltres anirem a Tarragona amb la nostra manera de fer les coses i el camí que vam escollir a l'inici de la temporada. Creiem molt amb el que fem. El que tinguem davant, el respectem molt, com amb tots els rivals, però sent fidels a nosaltres mateixos en un escenari maco i en un duel important per al futbol català. Com arribin ells és indiferent perquè no sortirem a especular o a pensar com jugaran", analitza el tècnic.
El conjunt tarragoní, més enllà del canvi a la banqueta, arriba al duel després de caure golejat davant de l’Eldense (4-1) i, a casa, només ha guanyat un dels últims cinc partits amb derrotes contra Antequera, Villarreal B i Teruel, per la mínima. Es troben en la zona de descens i necessiten reaccionar si no volen patir fins al final per no baixar. "Nosaltres també ens juguem la vida com cada jornada. No podem estar pendents de tots els factors externs que no ens ocupen. El que em preocupa és que puguem entendre i adaptar-nos a cada situació que vagi passant. Són 90 minuts. Com visquin el prepartit o la pressió que tinguin és cosa seva", assegura Costa. Tot i que l’horari no és el millor possible, els arlequinats rebran l’impuls dels més de 700 seguidors que ja han adquirit la seva entrada visitant per al duel.
Un centenar de precedents
Pel que fa a precedents, els duels entre Nàstic i Centre d'Esports són habituals a totes les categories del futbol català i espanyol. Segons les dades del web de memòria històrica del Sabadell, hi ha un centenar d'enfrontaments entre ambdós amb 42 victòries arlequinades, 39 tarragonines i 19 empats. Al Nou Estadi, el balanç és de 7 victòries sabadellenques, 4 empats i 14 derrotes. L'últim partit va ser en la 23-24 amb triomf local per 2-0. En la temporada anterior, un gol de Pau Víctor després d'una centrada de David Astals va donar els tres punts a l'equip dirigit per Gabri Garcia. Ara, mantindrà la bona dinàmica el conjunt de Ferran Costa o es complirà allò d'entrenador nou, victòria segura?