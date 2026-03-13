Menys de la meitat de sabadellencs són pura ceba. Les últimes dades demogràfiques d'Idescat, corresponents al 2025, situen en un 47,5% la proporció de població que consta com a nascuda a Sabadell, segons les darreres dades de l'Idescat, un percentatge que confirma la consolidació d'una ciutat marcada per la mobilitat interna catalana, els fluxos migratoris i l'arrelament progressiu de famílies vingudes d'altres zones. Sabadell ha estat pol d'atracció de milers de persones nascudes a Catalunya (64,4%) —incloent-hi els mateixos sabadellencs—, a l’estranger (20,9%) i provinents d’altres comunitats autònomes (14,8%). Tot i això, la major part dels residents tenen nacionalitat espanyola. Segons les dades, el 84,8% de la població és espanyola, mentre que el 15,2% té nacionalitat estrangera: una part de la població nascuda fora de l'Estat ja té DNI.
Les dades també posen de manifest una mobilitat demogràfica notable en els últims anys. El 5,8% de la població que viu actualment a Sabadell hi ha arribat en el darrer any, i el percentatge s'enfila fins al 18,2% si s'observa el període dels darrers cinc anys: pràcticament dos de cada deu sabadellencs s’han instal·lat a la ciutat després de la pandèmia. El gruix principal de les arribades –d'altres municipis catalans, estatals o internacionals– es concentra en les onades migratòries més antigues. 29.811 residents van arribar abans de 1981, convertint-se en el segon grup més nombrós. Aquest col·lectiu reflecteix el pes de les migracions internes de la segona meitat del segle XX, que van contribuir decisivament al creixement industrial i urbà de la ciutat. Un altre bloc destacat és el de les persones que van arribar entre 2001 i 2010 (25.110), coincidint amb els anys d'expansió econòmica i l'onada migratòria de l'estranger. Els principals països de procedència dels sabadellencs nascuts a l’estranger són el Marroc, Colòmbia, Hondures, Veneçuela, la Xina i Romania, segons els registres de l’Idescat.
Més recentment, les arribades també han estat significatives: 13.893 residents es van instal·lar a la ciutat entre 2011 i 2015, i des del 2016 el flux s'ha mantingut constant. La fotografia demogràfica de Sabadell combina un nucli molt ampli de població nascuda o criada sempre a la ciutat amb diverses onades d’arribada al llarg de les últimes dècades, especialment abans de 1981 i durant els primers anys del segle XXI. "El creixement poblacional d'habitants s'explica només per la immigració. Segons les previsions, la fecunditat és baixa i no hi ha signes que facin pensar en una recuperació, podria caure més. En canvi, l'arribada de veïns d'altres municipis i altres països continuarà", exposa Joan Garcia, investigador del Centre d’Estudis Demogràfics (CED) de la UAB.
L'estructura de la població reforça aquest patró. Segons Idescat, un 15,2% dels habitants té entre 0 i 15 anys, i un 65,4% es concentra en edats compreses entre els 16 i els 64 anys, la franja activa. La població de 65 anys o més representa un 19,38%, amb una presència lleugerament superior de dones, amb una edat mitjana que se situa en 43,26 anys. El conjunt de la població es reparteix entre un 51,3% de dones i un 48,7% d'homes. La diferència s'accentua en els trams més avançats d'edat: les dones representen un 21,93% dins del grup de més de 65 anys, davant del 16,7% dels homes. També presenten una edat mitjana superior: 44,71 anys elles, davant del 41,72 d'ells.