Sabadell

Renoven l'enllumenat del passeig dels Almogàvers

L'Ajuntament destaca que l'actuació permet guanyar seguretat i eficiència energètica

Publicat el 12 de març de 2026 a les 19:05

El passeig dels Almogàvers compta amb un nou enllumenat públic en el tram comprès entre l’avinguda de Barberà i el carrer de Velázquez (la Cre de Barberà), amb l’objectiu de millorar la qualitat de la il·luminació, incrementar la seguretat i avançar en l’eficiència energètica, segons destaca l'Ajuntament de Sabadell.

L’actuació ha comportat la remodelació integral de la instal·lació d’enllumenat que hi havia. En concret, s’han substituït 16 fanals, renovant el suport a terra, la columna i la lluminària. Tot i que els punts de llum ja disposaven de tecnologia LED, s’han instal·lat noves lluminàries per millorar els nivells lumínics i garantir una il·luminació més homogènia i eficient.

A més, s’han renovat els 8 braços a façana amb les seves corresponents lluminàries i s’han remodelat les canalitzacions i el cablejat de la instal·lació.

El consistori remarca que l’estratègia municipal pretén continuar renovant progressivament l’enllumenat públic a diferents punts de la ciutat per aconseguir "carrers millor il·luminats, més segurs i més confortables". Mesos enrere es va fer una renovació de les mateixes característiques a l'avinguda de Barberà, i aqest tipus d'actuacions es van accelar el mandat passat, amb 10 milions d'euros d'inversió per renovar la il·luminació en 720 carrers del municipi.

