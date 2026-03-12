ARA A PORTADA
Les veus de la inesperada notícia que ningú vol rebre: "És important dir 'ha mort'" Jan Cañadell Puigmartí
El batxillerat de Sabadell que "encara és una mica desconegut", però que permet "més flexibilitat i acompanyament" Sergi Gonzàlez Reginaldo
Adeu a quatre dècades de peix a la mítica Xoni: "Hem fet de psicòlegs per a molts clients" Marc Béjar Permanyer
La Crida demana la dimissió del càrrec públic a Montserrat Capdevila, investigada en el cas Mercuri Redacció
Renoven l'enllumenat del passeig dels Almogàvers
L'Ajuntament destaca que l'actuació permet guanyar seguretat i eficiència energètica