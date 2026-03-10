Què haig de fer perquè no se'm morin les plantes a casa?

Segur que la pregunta amoïna moltes famílies. Què he de fer per evitar que una planta es mori? Quan l'he de regar? Quina és la millor opció per a un lloc amb poca llum? I què passa si li toca massa el sol? Castellar viurà aquest cap de setmana una doble jornada dedicada a la gestió de la flora, en un moment marcat pels canvis en el clima que afecten la realitat de les nostres espècies. "La cita vol ser una fira de planta, que la gent hi vagi a comprar-ne, però també a aprendre. Enfocat, per exemple, en les noves condicions, els baixos requisits hídrics i altres aspectes", resumeix Anna Càceres, directora de l'Institut Les Garberes.
L'espai, dedicat a la formació professional i a impartir cursos, organitza la quarta edició de la Fira de Plantes del segle XXI el 14 i 15 de març. La proposta s’ha consolidat com una referència per a professionals del sector -paisatgistes, jardiners, tècnics municipals, viveristes- i per a aquelles persones interessades en la jardineria sostenible, l’agricultura ecològica i la gestió del verd adaptada al clima mediterrani. "Sobretot, trobarem plantes d'exterior i, en menor grau, arbres, fruiters i plantes ornamentals", apunta Càceres. Enguany, s'han ampliat expositors, amb una vintena d'estands que faran pedagogia amb els visitants. "S'abordaran les fluctuacions, períodes incerts de més o menys pluges... El nostre clima porta a això. Ara, amb sequeres importants com la que hem passat, convivint amb períodes de molta aigua com l'actual", sintetitza.
La programació s’estructura en dues jornades. Diumenge, de 9 a 15 h, l’institut acollirà la fira, un espai de venda i intercanvi de plantes i productes vinculats a la jardineria de baix consum hídric i a l’agricultura ecològica. Al recinte, d'accés lliure, s’hi podran trobar plantes adaptades a la sequera, espècies autòctones, varietats hortícoles locals i tradicionals, plantes aromàtiques i medicinals i altres mostres. Paral·lelament, s’hi oferiran activitats divulgatives com una xerrada de Francesc Caralt, president de Flora Catalana, sobre les plantes i els organismes del seu entorn; una sessió sobre plantes aromàtiques i medicinals a càrrec de La Mimosa; un taller demostratiu sobre la creació d’ecosistemes en miniatura amb Nidum Natura; un taller sobre plantes aquàtiques per a estanys naturalitzats a càrrec del Viver Tres Turons; o un taller de cuina amb plantes silvestres amb Eixarcolant. També es podrà visitar el jardí sense reg. La jornada finalitzarà amb un dinar popular amb inscripció prèvia.
Conferència a la Sala d'Actes d'El Mirador
Abans, dissabte tindrà lloc la Jornada Tècnica sobre Jardineria del Segle XXI, centrada en experiències en la gestió de l’arbrat urbà com a element clau per a ciutats resilients. Moderada per Cesc Balanzó, enginyer tècnic forestal i arboricultor, la sessió comptarà amb les intervencions de Joan Guitart, que parlarà sobre l’evolució de la climatologia i la selecció d’espècies adaptades al canvi climàtic al Mediterrani; Gerard Passola, que exposarà experiències de plantació d’arbrat en entorns urbans; i José Ramón Gómez, que aprofundirà en el factor estètic de l’arbrat urbà. El col·loqui se celebrarà a la Sala d’Actes d’El Mirador, de 16 a 20 h, i requereix inscripció prèvia.
Des de la seva primera edició, la Fira de Plantes del Segle XXI ha reivindicat el paper fonamental de les plantes adaptades al clima mediterrani en un context de sequera estructural i emergència climàtica. Quatre anys després, destaquen els organitzadors, l’esdeveniment es referma com un espai de trobada, formació i intercanvi de coneixement entre professionals, estudiants i ciutadania. La voluntat és continuar promovent una jardineria coherent amb el territori, amb menys consum d’aigua, més biodiversitat i major resiliència urbana.