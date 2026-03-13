Una plaça amb "massa ciment": veïns del sud reclamen més verd a la Picasso

“La plaça és grisa, un desert: no hi ha arbres, ni vegetació, ni ombres suficients. Sembla el pati d’una presó”, denuncien veïns de Campoamor, que fa anys que proposen una remodelació de la plaça de Picasso. Demanen més vegetació i més ombra, la millora de la il·luminació i més sortidors d’aigua. “La Picasso és l’epicentre del barri, es va crear el 1980 i no s’ha remodelat, tret de canviar els jocs infantils”, expressa Montse Muniente, de l’associació de veïns de Campoamor i una de les impulsores de la proposta. La proposta inicial era la reforma integral de la plaça, però ara centren la seva demanda en naturalitzar la zona per aconseguir més verd i més ombra per l’estiu. “Ara tot és ciment, i el terra és molt calent durant l’estiu”, apunta Muniente, que també posa l’accent en la importància d’il·luminar la plaça, una proposta que l’Ajuntament ja contempla. Segons afirmen fonts municipals, “s’està plantejant una millora de la plaça pel que fa a la il·luminació” de la plaça del sud.
Després de la remodelació del carrer de Goya i les obres per a crear el futur Jardí del Sud i el nou Mercat de Campoamor –una reforma sine die, a l’espera que l’empresa que ha guanyat el concurs presenti el projecte– els veïns demanen que es tingui present la Picasso, una peça “clau” en el barri. “Aplaudim les millores que s’estan impulsant al sud, però no volem que aquesta plaça caigui en l’oblit”, diu. De fet, una de les places més grans de Sabadell.
Des de l’Ajuntament, fonts municipals remarquen que la plaça ja combina diversos usos i que actualment funciona com un punt de trobada del barri. “La plaça de Picasso és una plaça molt gran que combina diferents usos i que actualment funciona com a espai de trobada del barri”, expliquen. En aquest sentit, recorden que disposa d’una zona amb jocs infantils i bancs per a l’estada, amb arbrat i espais verds, així com d’un escenari on sovint s’hi organitzen activitats i una pista esportiva. En la proposta veïnal també es planteja mantenir la pista esportiva existent, un espai que, segons expliquen, té molta activitat i és especialment utilitzat pels joves del barri.
Segons les mateixes fonts, “és important mantenir aquest equilibri entre els diferents usos”, tot i que confirmen que el consistori sí que està estudiant millores, especialment en l’àmbit de la il·luminació de la plaça. Alhora, el govern municipal defensa que al sud de la ciutat “s’està impulsant una inversió rellevant per naturalitzar l’entorn”. Recorden projectes com el futur Jardí del Sud o el bosc urbà que s’està plantant a la Granja del Pas, actuacions que “formen part d’una estratègia més àmplia per incrementar els espais verds a la zona”.