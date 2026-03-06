"El Mercat de Campoamor fa molta falta": veïns de la zona reclamen que comencin les obres

Haurien d'haver començat el segon semestre de l'any passat, segons va anunciar l'Ajuntament de Sabadell, però no s'ha mogut res al carrer dels Reis Catòlics. Les obres d'enderroc i construcció del nou Mercat de Campoamor no tenen data d'inici, segons exposen fonts del consistori consultades pel Diari, que expliquen que "l'empresa ha de presentar el projecte executiu de les obres. Un cop el presentin, es podrà concretar un calendari d'obres". No es pot indicar, per tant, quan han de començar els treballs, que han d'anar a càrrec dels establiments Consum, empresa que va guanyar el concurs per dur a terme el projecte a canvi de fer l'obra i pagar un cànon d'1,5 milions d'euros al consistori. La previsió municipal l'inici de l'any passat era que el mercat tornés a estar operatiu el 2027.
Entre veïns consultats pel Diari, l'opinió és clara: el mercat fa falta, especialment per a la gent gran. Mentre no comencen les obres de transformació de l'equipament, aquests veïns veuen el got mig ple perquè sí que veuen com avancen les obres d'urbanització dels Jardins del Sud, a l'antic camp de futbol del carrer dels Reis Catòlics, i la pavimentació de l'aparcament que hi ha entre el CAP Sud i el Mercat de Campoamor està pràcticament enllestida.
Veïnes com Sandra Herrero recorden el bullici habitual que tenen els mercats i que també es vivia a Campoamor. "Des de petita hi anava", recorda, i afegeix que "trobo a faltar poder anar a les parades i a comprar amb l'ambient de mercat. Des que el van tancar has d'anar a un supermercat i no és el mateix". Per això opina que "és necessari que el facin" i proposa que els lloguers de les parades siguin assequibles "per motivar la gent a posar-s'hi i que els veïns hi vagin a comprar". Magdalena Masip també recorda que "ja van dir al setembre que el tiraven a terra i no fan res, i fa molta falta". "Tenim molta gent gran i no podem anar lluny; de supermercats no n'hi ha fins al passeig d'Espronceda", a uns 10 minuts caminant. Però l'oferta que hi ha no convenç tothom, tampoc a Miquel Fernández, que creu que "hi ha molt poques botigues [d'alimentació]". El Mercat de Campoamor, coincideix, "és important, hi ha molta gent gran i falta un mercat".
Vera Loupas assenyala que les obres "ja haurien d'haver començat, però del que es diu al que es fa...". La sabadellenca considera que "s'està deixant morir la zona. Abans tenia vida, quan venia al l'institut Ribot i Serra veies gent, anaves a comprar i ens coneixíem tots...". A banda, del servei que farà el mercat pels veïns, també en destaca una altra cosa relacionada: els llocs de treball que generava i espera que ara altres persones trobin una oportunitat laboral en aquest espai.
La previsió és que en el nou edifici hi predomini el supermercat Consum, amb 1.180 metres quadrats de superfície. Les altres parades que hi haurà sumaran un total de 378 metres quadrats, i es treballa perquè hi hagi peixateria, xarcuteria, carnisseria i forn de pa; també un espai per a entitats de la zona. Tindrà aparcament soterrani amb 94 places. L'accés al supermercat serà per una nova plaça al carrer dels Reis Catòlics i, a les parades, pel carrer de Concha Espina.