Sabadell torna a anul·lar la Passada de Sant Antoni per la pluja

La tradicional Passada de Sant Antoni de Sabadell ha quedat finalment anul·lada a causa de la pluja. Després d’haver-se ajornat el passat 17 de gener, diada de Sant Antoni Abat, l’organització havia reprogramat la desfilada per a aquest dissabte 7 de març, però les condicions meteorològiques han obligat a suspendre definitivament l’activitat.
Es tracta d’una situació inèdita a la ciutat: és la primera vegada que la Passada no es pot celebrar. La desfilada havia de tornar a omplir els carrers de cavalls i carruatges amb la participació de les dues entitats que mantenen viva la tradició a Sabadell: la Germandat de Sant Antoni Abat Colla Vella i la Joventut de Sant Antoni Abat Colla Nova. Precisament enguany havia de ser aquesta darrera colla la que encapçalés la comitiva.
El recorregut previst havia d’arrencar a l’Eix Macià i travessar diversos carrers del centre, amb pas per Francesc Layret, Prats de Lluçanès, Onze de Setembre, Via de Massagué, el passeig de Manresa, el passeig de la Plaça Major, la plaça del Doctor Robert i la Rambla, entre altres vies, abans d’acabar al carrer de Lepant. L’activitat, organitzada per les colles amb el suport de l’Ajuntament, inclou habitualment la participació de cavalls, carruatges i genets, així com la presència de la Banda Municipal de Música de Sabadell que obre la comitiva.
Amb la suspensió d’aquest any, Sabadell haurà d’esperar fins al 2027 per tornar a veure pels carrers la Passada de Sant Antoni, una de les celebracions més arrelades del calendari festiu.