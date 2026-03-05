CAP, CUAP o Urgències? Tres professionals t'expliquen quin és el recurs sanitari més adequat segons el teu problema

Un refredat fort, una gastroenteritis amb vòmits, un cop jugant a futbol, una pujada de tensió, un dolor al pit, un dit trencat, un accident lleu amb la moto, un tall profund tallant verdures... Són situacions habituals que generen dubtes: "He d’anar al CAP? Al CUAP? Directament a les Urgències de l’hospital?". En primer lloc, els professionals sanitaris coincideixen en una recomanació bàsica: davant del dubte, cal trucar al 061, on orientaran sobre el recurs més adequat segons els símptomes i la gravetat.
Amb l’ajuda de Laura Call, metgessa del CAP Ca n’Oriac; Carme Lisbona, directora del CUAP Sant Fèlix, i la doctora Carme Sanclemente, directora assistencial del Parc Taulí, aclarim quan cal anar a cada equipament. Amb tot, els professionals entenen que a vegades la proximitat o la necessitat de rapidesa poden condicionar l'elecció, però recorden que desplaçar-se al lloc corresponent pot contribuir –en part– a descongestionar punts com les Urgències hospitalàries.
Quan cal anar al CAP?
El Centre d’Atenció Primària és, en la majoria dels casos, la porta d’entrada al sistema sanitari. "És el centre on sempre s’hauria de fer la consulta, habitualment", explica Laura Call, metgessa del CAP Ca n’Oriac. Als CAP s’hi atenen consultes programades, però també urgències i emergències lleus. L’equip sanitari pot fer una primera valoració, explorar el pacient, iniciar tractament i, si cal, activar una derivació a un altre recurs amb ambulància. "Nosaltres faríem l’atenció inicial, un interrogatori, una exploració, i si no és possible resoldre-ho, l’estabilitzem i derivem al següent recurs sanitari", detalla Call. Això inclou des de refredats sense dificultat respiratòria fins a mal d’oïda, mal de coll, gastroenteritis lleus o certes descompensacions de malalties cròniques.
La metgessa insisteix que sovint el CAP pot resoldre més casos dels que la població imagina: "Disposem de nebulitzacions, aparells per dessaturar pacients, podem demanar oxigen a domicili… tenim molts més tractaments del que es pensa la població". A més, recorda que si apareixen signes de gravetat, el mateix centre activa el trasllat hospitalari: "A vegades, és més segur que l’enviem estabilitzat que no pas que el pacient es desplaci en segons quines condicions".
Quan cal anar al CUAP?
Quan el problema requereix proves complementàries immediates o unes hores d’observació, el recurs adequat pot ser el CUAP Sant Fèlix de Sabadell. Aquest dispositiu està pensat per a urgències no greus, però que necessiten alguna prova o tractament específic, especialment fora de l’horari habitual dels CAP o quan aquests estan tancats. Sobre casos concrets: ens podríem desplaçar al CUAP davant d'una caiguda al carrer amb sospita de fractura, un esquinç de turmell, un accident de trànsit lleu, un còlic nefrític que requereix tractament endovenós o una crisi hipertensiva. "Si necessites una radiografia o una analítica immediata, la podem fer aquí. És la mateixa analítica que es fa al servei d’urgències hospitalàries", explica Carme Lisbona, directora de l'equipament.
Amb tot, Lisbona admet que sovint hi arriben casos massa lleus: "Aquí, sovint, venen patologies molt banals perquè la gent busca immediatesa". Refredats de vies altes o gastroenteritis que es podrien resoldre amb hidratació i dieta en serien exemples freqüents, afegeix. També es dona la situació contrària: pacients que acudeixen al CUAP amb patologies que requereixen directament atenció hospitalària, com dolor toràcic o un possible ictus, casos que són derivats immediatament a l’hospital. També és un recurs freqüent per a persones grans o amb malalties cròniques que es descompensen i que necessiten una valoració més àgil que la que pot oferir el CAP en aquell moment.
Quan cal anar a Urgències?
Les urgències hospitalàries de l’Hospital Parc Taulí estan reservades per a situacions potencialment greus o que poden complicar-se. La doctora Carme Sanclemente, directora assistencial, recorda que "gairebé el 60% de les urgències que fem al Parc Taulí són casos lleus que es podrien resoldre al CUAP". Per això insisteix que, en molts problemes habituals, "per un refredat o per un mal d’oïda, fem el mateix aquí que al CUAP".
En canvi, sí que cal anar directament a l’hospital davant de situacions com un dolor toràcic sospitós d’infart, símptomes compatibles amb un ictus com pèrdua de força o dificultat per parlar, una dificultat respiratòria important, una febre molt alta amb tremolors i mal estat general o una fractura greu que impedeix caminar. "Per exemple, si ets bronquític i notes que et falta l’aire, sí que has de venir a l'hospital", exemplifica.
A l’hospital, a més de les proves bàsiques, es disposa de recursos diagnòstics i terapèutics més complexos i de la possibilitat d’ingrés si la situació ho requereix. Però precisament per això és clau reservar aquest nivell assistencial per als casos que realment ho necessiten. Una afluència elevada de patologies lleus pot allargar els temps d’espera i dificultar l’atenció ràpida dels casos greus.