Detenen un home a Sabadell per intentar segrestar un nen de set anys

Ensurt al barri de les Termes de Sabadell dijous passat a la tarda. Els Mossos d'Esquadra van detenir un home de 22 anys que va intentar segrestar un nen de set, segons ha avançat Ràdio Sabadell i ha pogut confirmar el Diari. L'avís va saltar al voltant de les 17 h quan els veïns van poder aturar l'autor dels fets. La policia catalana assegura que, tal com van poder saber per testimonis de la zona, el jove va agafar en braços el menor i se'l va intentar endur. Uns metres més enllà, però, aproximadament més de 50, alguns veïns van aconseguir aturar-lo i frustrar l'intent de detenció il·legal. \r\n\r\nEn aturar-lo, l'home, que no té antecedents i presenta possibles problemes mentals, segons fonts policials, tenia una actitud agressiva i estava visiblement exaltat i nerviós. Els Mossos, a més, apunten que, probablement, l'autor dels fets es trobaria sota els efectes d'alguna substància estupefaent. Després de l'ensurt i la col·laboració ciutadana, l'home va ser detingut. \r\n