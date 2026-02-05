El 2024 van néixer al Vallès Occidental 6.399 infants. És el mínim històric des que l'Idescat recull dades de natalitat (1975). En concret, són més de 200 naixements menys que l'any anterior (6.604), una reducció anual constant després de la pandèmia. L'evolució té conseqüències visibles directament a les aules. La baixada del nombre de futurs estudiants que arrencaran el curs vinent a la comarca provoca un efecte dominó en la configuració de l'oferta a les escoles de casa nostra.
En aquest context, les Associacions Federades de Famílies d'Alumnes de Catalunya (aFFaC) han alertat d'una "onada de tancament de línies" que arriba a diferents centres públics de cara al curs 2026-2027. En un comunicat, acusen el Departament d'Educació d'"accelerar" el tancament i la reducció de línies d'I3 i 1r d'ESO, amb un "degoteig d'anuncis que amenaça la planificació educativa i deixa famílies i centres sense garanties per assegurar una educació pública de qualitat". L'organització manté que té constància de "diversos anuncis de tancament o reducció de línies" en centres públics. En aquest punt, recorda que s'han de renovar els concerts educatius i defensa que això no ha de ser automàtic sinó guiat per "criteris de complementarietat" de la xarxa pública.
Dos centres de Sant Cugat, sota la lupa
El possible tancament afecta dues escoles de Sant Cugat: L'Olivera i Gerbert d'Orlhac. Fonts dels centres precisen que són coneixedors de l'escenari incert que sobrevola en l'horitzó més pròxim, malgrat que es mostren expectants abans que s'adopti una acció definitiva. "Oficialment, encara no ens ho han comunicat", diuen des d'un dels equipaments. Les associacions de famílies han liderat el moviment per advertir sobre l'impacte dels canvis damunt la taula. "Entenem que les xifres de natalitat comportin una reflexió, però creiem que tancar una línia en un centre té conseqüències molt negatives", manifesten des de l'AFI de l'Olivera. "En el cas que es portés a terme la supressió de la línia, en cap cas acceptem que això s’aprofiti per a fer una retallada dels recursos en el centre", alerten. El president de l'entitat, Jordi Abel, espera que les trobades entre diferents actors implicats frenin la supressió i no descarta accions concretes per evidenciar el malestar.
La conjuntura no és aliena al món local. La regidora d'Educació santcugatenca, Carme Ardid, avisa que la proposta presentada al govern local no convenç. "L'oferta és fruit d'un procés que planifica una figura de Serveis Territorials, passa per una Comissió de Participació i arriba a la Taula de Planificació. Aquest any no estava d'acord amb el que van presentar. L'any passat vam perdre un grup al Pins del Vallès i aquest volen reduir un altre grup a la ciutat", diu. "No hi estic d'acord perquè no sabem quina decisió prendran les famílies. Si això es materialitza, vam demanar que els grups que es restin vagin rodant entre centres cada curs i no sempre a la mateixa escola" detalla Ardid. Tot plegat, tenint en compte la demanda, la presència de germans o altres criteris objectius. La responsable reitera que no hi ha novetats per part del Departament. Aquesta setmana s'han fet sessions informatives impulsades pel consistori sobre el procés de preinscripció, amb el 4 de març en el punt de mira. A més, la decisió de la Farga i el Viaró de no renovar el concert públic també condiciona l'oferta.
No hi ha una decisió definitiva
De moment, des d'Educació asseguren que la planificació educativa es farà pública en les pròximes setmanes i sostenen que encara no hi ha cap decisió presa. "El Departament no pot donar oficialitat a cap de les notícies o rumors que es difonen abans de la publicació de l'oferta inicial", expliquen les veus al Diari. En espera que quedi fixat el mapa definitiu, destaquen que la tasca de les Taules Locals de Planificació s'ha dut a terme amb normalitat, amb reunions successives. "Cal recordar que aquests rumors poden tenir origen en propostes de les TLP inicials", avisen. Amb tot, la intenció expressada pel Departament és "afavorir el descens de ràtios allà on sigui possible".
La realitat demogràfica afecta la configuració de les aules arreu. La situació no és excepcional a Sant Cugat, tot i que ara centri les mirades. A Sant Quirze, per exemple, també s'han succeït les trobades per expressar la voluntat de no perdre espais, malgrat que calguin menys cadires. També a Ripollet ha estat una de les lluites que han marcat la comunitat educativa en els últims mesos. Finalment, s'ha evitat la fusió de dues escoles públiques prevista el pròxim curs. En cas d'haver-se efectuat, suposava de manera implícita una reducció de línies i la corresponent eliminació d'un dels espais. L'Anselm Clavé i Francesc Escursell, que són d'alta i màxima complexitat, tindran una única línia per als més petits, mantenint l'oferta -reduïda- en ambdós equipaments. Una decisió celebrada per les famílies, que s'havien manifestat per expressar la seva preocupació. Com cada any, s'espera una primavera moguda en el teixit educatiu.