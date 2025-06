Creix la pressió a Sant Quirze per rebaixar ràtios i mantenir tots els centres escolars oberts

La comunitat educativa de Sant Quirze del Vallès va tornar a sortir al carrer per reivindicar el manteniment de totes les escoles del municipi obertes. Diverses famílies i membres del sector de l'ensenyament van fer visible la seva reclamació amb una cassolada convocada per les AFA a les portes de les escoles divendres passat.

L'acció se suma a l’enviament a la Generalitat de l’acta del Consell Educatiu celebrat la setmana passada, en la qual es va resoldre per consens reclamar una rebaixa de ràtios a disset i que totes les escoles tinguin una sola línia a I3. El Consell, a més, exigeix que el Departament planifiqui l’oferta educativa a anys vista per poder garantir un projecte educatiu coherent i de qualitat.

Manifestació a Sant Quirze davant de les escoles

Cedida

Un dels punts calents va ser a l'escola El Turonet, que ha alçat la veu en els últims mesos per no perdre la línia d'I3. "Treballem pel Departament i ens hem d'ajustar al que ens diuen. L'AFA està lluitant la baixada de ràtios, que ens aniria bé a tots. Estan posant molta pressió als mestres, que són els que carreguen aquesta situació amb feina extra. Fent tasques que no ens toquen, com haver de fer d'infermers. La baixada de ràtios afavoriria tot el poble", asseguren fonts de la direcció del centre, que dona suport al moviment de les famílies i l'Ajuntament.

El sector lamenta la situació d'incertesa que viuen. "No sabem com començarem el curs vinent. Hi ha quatre preinscripcions d'I3 i es plantegen diferents escenaris sobre com absorbir-los. No pots tenir un grup de quatre nens i estem estudiant diferents models", apunten.

Fonts d'Educació assenyalaven fa uns dies la possibilitat d'impulsar un grup cíclic que es barregés amb infants d'I4. Una opció que no convenç l'escola. "Cal una bona planificació com a poble perquè la baixada de la natalitat és brutal. A veure què fem davant d'aquesta davalla", avisen des del centre, convençuts de trobar una sortida. "Sigui com sigui, educarem. Treballem amb molta diversitat i ens adaptem, però cal posar fil a l'agulla per veure quin escenari agafem", tanquen les veus.

La caiguda de la natalitat a Sant Quirze

El nombre de naixements a Sant Quirze va caure fa dos anys per sota del centenar de criatures per primera vegada des de l'any 1991, quan el municipi tenia aproximadament la meitat d'habitants que avui -més de 20.000, segons les darreres dades-. En aquest sentit, el creixement natural va ser negatiu (−1,14).

La situació, reiteren les veus, obliga a plantejar solucions per al model educatiu amb més perspectiva. A les portes d'un nou curs, l'escenari preocupa a la localitat vallesana, que no vol veure com es tanquen aules en els pròxims mesos. "Defensem les escoles públiques", demanaven les pancartes en la concentració.