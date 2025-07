Obres a Sant Quirze: la biblioteca municipal o les millores en l'accessibilitat, carpetes obertes

Pas endavant per tirar endavant diferents obres a Sant Quirze. L'Ajuntament ha aconseguit la concessió del Pla únic d’obres i serveis de Catalunya (PUOSC) per executar la reforma i optimització de l’accessibilitat a l’àmbit del Living Club. El projecte vol solucionar les mancances importants als accessos dels habitatges i locals de planta baixa i millorar l’accessibilitat als blocs. La zona presenta actualment diversos desnivells, escales poc funcionals i paviments en mal estat, que dificulten la mobilitat del veïnat, especialment en el cas de les persones amb mobilitat reduïda.

Per poder tirar endavant aquesta actuació, que té un cost estimat de prop de 800.000 euros, caldrà realitzar un aixecament topogràfic per ajustar el projecte a la realitat física del terreny i redactar un projecte d’urbanització que plantegi nous recorreguts que augmentin i millorin l’accessibilitat.

A continuació, està previst l’enderroc de rampes i escales que no compleixin la normativa actual, i la substitució de paviments i soleres existents. A més, es preveu instal·lar noves rampes i escales adaptades, així com baranes i elements de contenció. Una altra de les alternatives proposades a la memòria valorada és la incorporació d’una escala mecànica si l’estudi de viabilitat ho recomana.

Nous recorreguts

Un altre aspecte important és la reordenació de recorreguts per facilitar la connexió a peu amb les parades d’autobús que connecten Sant Quirze amb Sabadell i l’Hospital de Terrassa. El projecte té una durada estimada de vuit mesos per la redacció, i d’uns 18 mesos per a executar les obres. El consistori destaca que aquesta actuació representa un pas important cap a un municipi més inclusiu, accessible i ordenat, i és una oportunitat per millorar la qualitat de vida dels veïns d’aquest sector.

Climatització de la biblioteca municipal

En paral·lel, Sant Quirze rebrà també una altra subvenció del PUOSC de 256.169 euros per la instal·lació de climatització i ventilació a la biblioteca municipal Marcel Ayats. Amb un cost estimat de 365.000 euros, el projecte permetrà millorar l’eficiència energètica i la sostenibilitat de l’equipament, i augmentar el confort d’usuaris i del personal.