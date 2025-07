La Bústia de Sant Quirze: "Cal arreglar el bombament"

Sant Quirze es troba en un moment d’expansió. Només cal passejar per diferents entorns del municipi per a constatar diverses obres i promocions que han de fer augmentar la població en els pròxims anys. Una situació que no és aliena a la ciutadania, que demana que el creixement vagi acompanyat d’un bon manteniment de l’espai públic.

Una de les veus que es pronuncia en aquesta direcció és la del Carles Guardi. Analitzant les possibles deficiències o necessitats detectades a la localitat vallesana, ell n’assenyala una de molt concreta: alguns carrers presenten esvorancs i forats que compliquen el pas dels vianants i incrementen el risc de patir una caiguda o de torçar-se el peu.

La Bústia de Sant Quirze

D.C

Un exemple es pot apreciar a l’avinguda d’Antoni Gaudí, on hi ha diverses obres privades en marxa. Justament en aquest punt, hi ha una alteració en la vorera per culpa d’unes arrels que sobresurten i que estan afectant tot el terra d’aquest espai. A més, també s’estén fins a l’asfalt, per on passen vehicles cada dia havent de fer un salt imprevist.

Solució en l'últim trimestre de l'any

Fonts municipals han donat resposta a l’avís. La cap de servei assegura que es tracta d’un bombament de l’asfalt produït per un pi enorme d’una finca privada que han netejat i tallat i un enfonsament de la vorera de l’entrada a la finca per on han fet la neteja. “El bombament el repararem dins del contracte d’asfaltatges que es farà l’últim trimestre de l’any, perquè no es pot fer de manera manual i l’enfonsament està dins de la planificació de reparació de voreres de la brigada”. Les mateixes veus avisen que des del servei no poden dir exactament quan es farà.

Mentrestant, els veïns de la zona demanen celeritat per evitar que hi hagi qualsevol incident a l’indret.